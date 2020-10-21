Белоусов пообещал Путину запустить Фонд фондов до конца года

В России до конца 2020 года планируется запустить Фонд фондов, заявил вице-премьер Андрей Белоусов в беседе с президентом Владимиром Путиным.

«Что касается принятия решения все-таки в рамках работы Фонда фондов, который, я надеюсь, будет создан и заработает в полном объеме», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он привел в качестве примера работы фонда Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По его словам, иностранные партнеры настолько доверяют РФПИ, что любой проект, куда заходит этот фонд, автоматически привлекает средства иностранных инвесторов.

«Когда мы говорим о работе Фонда фондов будущей, исходим из того, что государство свои вложения так или иначе защищает, получает доход соответствующий от этих вложений, а частные инвесторы, частные партнеры, они больше рискуют. И потом они работают внутри российской экономики, где они сами ... понимают, куда и сколько, на каких условиях нужно вкладывать. Поэтому я все-таки хочу к этой идее еще раз вернуться и прошу членов правительства иметь это обстоятельство в виду», – сказал глава государства.

Белоусов пояснил, что капитал Фонда фондов, как предполагается, будет создан 50 на 50 государством и частными инвесторами, при этом изначально финансировать его будет правительство. «Уже у нас в бюджете на этот год заложено 10 млрд рублей, на следующий год еще четыре, а потом будет вкладываться частный бизнес. И в этом смысле отбор фондов и отбор проектов будет производиться совместно», – сказал Белоусов.

«Я думаю, что до конца этого года все будет запущено, во всяком случае, раз деньги у нас предусмотрены и никаких ограничений здесь нет», – отметил он.

Идея создания Фонда фондов обсуждалась на встрече инвесторов с президентом Владимиром Путиным в марте 2020 года.