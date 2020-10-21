Назван центральный элемент конкуренции США и Китая

Взгляд
21 октября, среда  |  Последнее обновление — 19:23  |  vz.ru
Разделы

Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей Сергей Бобылев/ТАСС
Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка

Страны бывшего Союза – от Белоруссии до Киргизии – сдают в этом году мучительный тест на состоятельность Vladimir Voronin/AP/ТАСС
«Солженицын еще до распада Союза сказал, что нам не нужно колониальное наследие царского режима, не нужна Средняя Азия, Закавказье. Это чужое, а нам бы сохранить свое. В каком-то смысле мы подходим к рубежу, когда опять начинаются подобные разговоры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов в кулуарах заседания дискуссионного клуба «Валдай». Темой конференции стал политический эффект от пандемии для мирового порядка. Подробности...
Перейти в раздел…

Имеет ли «победитель Чапаева» право на памятник в России

Под Оренбургом поставили памятник «победителю Чапаева» Первый отдел ОВКО
В Оренбургской области открыли памятник «победителю Чапаева» Тимофею Сладкову – якобы в знак примирения между красными и белыми. По иронии судьбы, новый памятник расположен на улице Чапаева, что породило очередную волну дискуссий о событиях столетней давности. По мнению экспертов, российскому обществу давно пора преодолеть разногласия в трактовке Гражданской войны. Но как этого добиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

На осуществление планов Зеленского по строительству баз ВМС у Украины нет денег Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Российская армия не может позволить себе экономию

Никита Коваленко, политический обозреватель
Снижение уровня жизни военных лишь создаст риск нового глубокого дефицита квалифицированных кадров. А что толку обладать самыми передовыми вооружениями, если ими некому управлять? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Из спасенных отцом Димитрием можно составить страну

Майя Кучерская, Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ, писательница и литературовед
Отец Дмитрий Смирнов отдавал себя все 24 часа в сутки. Несчастным тёткам, неприкаянным девицам, философствующим молодым людям, одиноким старушкам, мальчикам-сиротам, безумцам – всем, кто к нему приходил. Ликовал с теми, кто весел, плакал с теми, кто горевал. И это не фигура речи, это правда так. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Воровать чиновникам становится бессмысленно

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Антикоррупционная схема работает куда лучше и чётче, чем какие-то там схемы ЮКОСа или «Башнефти» – можно очень быстро изъять все нажитое непосильным трудом на галерах просто под корень. Спрятать практически невозможно. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

США уничтожили помощь из России

Обсуждение: 7 комментариев

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Перейти в раздел…

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
  • На государственных расходах

  • На ЖКХ

  • На культуре и искусстве

  • На медицине

  • На науке и образовании

  • На обороне и безопасности

  • На пенсиях и пособиях

  • На поддержке экономики

  • На физкультуре и спорте

  • На экологии
Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
Какой у вас телефон?
  • Я поклонник Android

  • Я поклонник iPhone

  • Использую телефоны на разных платформах
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: США заявили о готовности России заморозить свой ядерный арсенал
    В США прибыла первая с февраля партия российской нефти Пашинян призвал армян взять оружие и сражаться за Карабах Стало известно о связи захватившего заложников в Зугдиди с партией Саакашвили Соколов объявил о помолвке с Ещенко за три месяца до ее убийства
    Франция отказалась поставлять Роскосмосу компоненты для спутников Названа вероятная причина падения Су-34 в Хабаровском крае В рухнувшем под Вологдой вертолете не нашли тел погибших Ученые впервые узнали скорость вращения черной дыры в центре нашей Галактики
    Против Порошенко на Украине возбудили дело о подготовке госпереворота Французских школьников заподозрили в пособничестве террористу США заявили о непричастности России к утечке данных о сыне Байдена Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом

    Главная тема


    Сотрудник ЦРУ помешался на «облучении агентами ФСБ»

    «задача номер один»


    Путин призвал провести вакцинацию от коронавируса по всей России

    «странная идея»


    Пушков оценил планы Франции выслать радикалов в Россию

    сценарий болезни


    Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19

    Видео

    конфликт в карабахе


    Успехи армии Азербайджана угрожают лично Пашиняну

    бывший ссср


    Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка

    «мягкая сила»


    У «Большой Украины» есть немалые препятствия

    проект «Триморье»


    Россия получила поддержку от неожиданной страны ЕС

    день Царскосельского Лицея


    Владимир Можегов: Кому была выгодна смерть Пушкина

    период пандемии


    Максим Соколов: Не читайте перед обедом антисоветских газет

    президентская кампания


    Дометий Завольский: Геронтократия защищает США

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?

    Назван центральный элемент конкуренции США и Китая

    21 октября 2020, 18:30

    Текст: Елизавета Булкина

    Основным элементом конкуренции США и КНР в ближайшие годы будет борьба за союзников, однако в Европе не хотят делать выбор в пользу Пекина или Вашингтона, заявил директор по исследованиям Европейского совета по международным делам (ECFR) Джереми Шапиро в ходе ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Сейчас начинается широкомасштабная конкуренция США и Китая в самых разных областях, и постепенно это формирует принципы их политики. Это означает, что средним государствам будет все сложнее и сложнее придерживаться осторожной стратегии. И США, и Китай постараются заставить их сделать выбор. В дальнейшем между Пекином и Вашингтоном будет идти борьба за союзников, за третьи страны, чтобы они вышли из этой осторожной позиции, это и будет центральным элементом американо-китайской конкуренции ближайших нескольких лет», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

    Шапиро добавил, что третьи страны столкнутся с вопросом – за кем идти. «И если посмотреть на эту конкуренцию через призму холодной войны, нужно также понимать, что фундаментальный элемент холодной войны это возможности обеих сторон быть привлекательными для своих союзников, не поддаваться гегемонии, быть полюсом притяжения на международной арене», –отметил директор по исследованиям ECFR.

    Он также указал на то, что «европейцы за последние годы увидели эту борьбу США и Китая за их умы и сердца». «Европейцы в последние годы старались придерживаться позиции, согласно которой они хотят стратегических отношений с США и сильные экономические отношения с Китаем. Возникающее сейчас соперничество для Европы очень некомфортно. Европейцы не хотят выбирать. Но если их принудят, они выберут США», – сказал Шапиро.

    В свою очередь декан Института международных отношений Университета Цинхуа Янь Сюэтун на заседании клуба «Валдай» заявил, что поддержка Белым домом дипломатических отношений с Тайванем несет угрозу вооруженных конфликтов в Тайваньском проливе. «Из-за того, что США, администрация Дональда Трампа, налаживает дипломатические отношения с Тайванем, безусловно, это несет новую угрозу сецессионизма в этой части мира, поэтому мы можем говорить, что стремление Тайваня к независимости представляет угрозу и, соответственно, мы можем говорить о возможности вооруженных конфликтов в Тайваньском проливе», – сказал Сюэтун.

    «Если мы говорим о вопросе Тайваня, ситуация становится более опасной, взрывоопасной. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям, особенно если мы говорим про Тайваньский пролив», – добавил эксперт.

    Напомним, в середине октября в Пекине призывали Вашингтон прекратить провокационные действия после прохождения американского эсминца «Барри» через Тайваньский пролив. КНР неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях с США. Пекин выражал США протест из-за поставок острову оружия.

    В то же время, по словам президента исследовательского центра Asia Society Policy Institute, бывшего премьер-министра Австралии (2007–2010, 2013) Кевина Радда, в случае победы Джо Байдена на выборах в США, Вашингтон продолжит жесткую политику в отношении Китая.

    Эксперт отметил, что КНР на сегодняшний день – действительно растущая держава. Китай стал более активным в продвижении своих интересов на международной арене, это проявляется с трех аспектах: «это территориальные претензии, которые касаются островов в юго-восточном регионе, также это «Один пояс – Один путь» и активность Китая в Южнокитайском море».

    «Динамика увеличения власти Китая меняется, и соответственно, предполагает, что США на это отреагируют», – сказал Радд на сессии на тему «Холодная война, дубль два? Что означает американо-китайское противостояние для международной политики». По словам эксперта, американская реакция на эти процессы всегда следует.

    «Ответ администрации Дональда Трампа может быть непоследовательным и неуклюжим, но мы говорим о реакции всей политической системы США. Если Джо Байден выиграет выборы, то тогда он будет продолжать ту же жесткую политику в отношении Китая. Ключевой вопрос заключается в том, означает ли это продвижение в сторону холодной войны 2.0 и будет ли она качественно иной в сравнении с войной между СССР и США. Так вот, она была бы с качественной точки зрения другой», – добавил Радд.

    Экс-премьер Австралии отметил, что первая холодная война характеризовалась отношениями США и СССР, которые базировались на системе ядерного сдерживания и противостоянии идеологий, никаких экономических обменов в американо-советских отношениях не было. «Китай – это тоже ядерная держава, но она отличается от СССР, безусловно, ее ядерный арсенал ниже, чем у СССР. Торговые обмены между Китаем и США гораздо более существенны. Соответственно, мы говорим о том, что эта холодная война отличается от предыдущей», – отметил Радд.

    Он предупредил, что холодная война между США и КНР буде иметь «далеко идущие последствия для всех – для друзей и для партнеров Китая, а также для всех партнеров и друзей США». «Юго-Восточная Азия будет сталкиваться с бинарностью, дилеммой – следовать ли курсом Пекина или Вашингтона. И вряд ли страны этого региона хотят сталкиваться с таким выбором. Они хотели бы поддерживать отношения с обеими державами», – добавил эксперт, отметив, что такая же бинарность будет в Европе. «Особенно в том, что касается технологий. Европейцам необходимо будет встать на сторону США против Китая», – считает Радд.

    По словам австралийского экс-премьера, для Москвы стратегически «открываются интересные перспективы». «В результате таких разделов между Вашингтоном и Пекином Россия получит в свои руки стратегический инструмент», – подчеркнул Радд.

    В начале сентября США ввели ограничения для китайских дипломатов, запретив им без специального разрешения Госдепартамента посещать кампусы университетов и встречаться с представителями местных властей. Пекин подготовил ответные ограничения на работу американских дипломатов на территории материкового Китая и Гонконга.

    В начале августа Соединенные Штаты ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, включая главу администрации города Кэрри Лам. В ответ Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США.

    30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. В тот же день США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

    27 мая глава Госдепа Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •