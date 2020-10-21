Назван центральный элемент конкуренции США и Китая

Основным элементом конкуренции США и КНР в ближайшие годы будет борьба за союзников, однако в Европе не хотят делать выбор в пользу Пекина или Вашингтона, заявил директор по исследованиям Европейского совета по международным делам (ECFR) Джереми Шапиро в ходе ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас начинается широкомасштабная конкуренция США и Китая в самых разных областях, и постепенно это формирует принципы их политики. Это означает, что средним государствам будет все сложнее и сложнее придерживаться осторожной стратегии. И США, и Китай постараются заставить их сделать выбор. В дальнейшем между Пекином и Вашингтоном будет идти борьба за союзников, за третьи страны, чтобы они вышли из этой осторожной позиции, это и будет центральным элементом американо-китайской конкуренции ближайших нескольких лет», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

Шапиро добавил, что третьи страны столкнутся с вопросом – за кем идти. «И если посмотреть на эту конкуренцию через призму холодной войны, нужно также понимать, что фундаментальный элемент холодной войны это возможности обеих сторон быть привлекательными для своих союзников, не поддаваться гегемонии, быть полюсом притяжения на международной арене», –отметил директор по исследованиям ECFR.

Он также указал на то, что «европейцы за последние годы увидели эту борьбу США и Китая за их умы и сердца». «Европейцы в последние годы старались придерживаться позиции, согласно которой они хотят стратегических отношений с США и сильные экономические отношения с Китаем. Возникающее сейчас соперничество для Европы очень некомфортно. Европейцы не хотят выбирать. Но если их принудят, они выберут США», – сказал Шапиро.

В свою очередь декан Института международных отношений Университета Цинхуа Янь Сюэтун на заседании клуба «Валдай» заявил, что поддержка Белым домом дипломатических отношений с Тайванем несет угрозу вооруженных конфликтов в Тайваньском проливе. «Из-за того, что США, администрация Дональда Трампа, налаживает дипломатические отношения с Тайванем, безусловно, это несет новую угрозу сецессионизма в этой части мира, поэтому мы можем говорить, что стремление Тайваня к независимости представляет угрозу и, соответственно, мы можем говорить о возможности вооруженных конфликтов в Тайваньском проливе», – сказал Сюэтун.

«Если мы говорим о вопросе Тайваня, ситуация становится более опасной, взрывоопасной. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям, особенно если мы говорим про Тайваньский пролив», – добавил эксперт.

Напомним, в середине октября в Пекине призывали Вашингтон прекратить провокационные действия после прохождения американского эсминца «Барри» через Тайваньский пролив. КНР неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях с США. Пекин выражал США протест из-за поставок острову оружия.

В то же время, по словам президента исследовательского центра Asia Society Policy Institute, бывшего премьер-министра Австралии (2007–2010, 2013) Кевина Радда, в случае победы Джо Байдена на выборах в США, Вашингтон продолжит жесткую политику в отношении Китая.

Эксперт отметил, что КНР на сегодняшний день – действительно растущая держава. Китай стал более активным в продвижении своих интересов на международной арене, это проявляется с трех аспектах: «это территориальные претензии, которые касаются островов в юго-восточном регионе, также это «Один пояс – Один путь» и активность Китая в Южнокитайском море».

«Динамика увеличения власти Китая меняется, и соответственно, предполагает, что США на это отреагируют», – сказал Радд на сессии на тему «Холодная война, дубль два? Что означает американо-китайское противостояние для международной политики». По словам эксперта, американская реакция на эти процессы всегда следует.

«Ответ администрации Дональда Трампа может быть непоследовательным и неуклюжим, но мы говорим о реакции всей политической системы США. Если Джо Байден выиграет выборы, то тогда он будет продолжать ту же жесткую политику в отношении Китая. Ключевой вопрос заключается в том, означает ли это продвижение в сторону холодной войны 2.0 и будет ли она качественно иной в сравнении с войной между СССР и США. Так вот, она была бы с качественной точки зрения другой», – добавил Радд.

Экс-премьер Австралии отметил, что первая холодная война характеризовалась отношениями США и СССР, которые базировались на системе ядерного сдерживания и противостоянии идеологий, никаких экономических обменов в американо-советских отношениях не было. «Китай – это тоже ядерная держава, но она отличается от СССР, безусловно, ее ядерный арсенал ниже, чем у СССР. Торговые обмены между Китаем и США гораздо более существенны. Соответственно, мы говорим о том, что эта холодная война отличается от предыдущей», – отметил Радд.

Он предупредил, что холодная война между США и КНР буде иметь «далеко идущие последствия для всех – для друзей и для партнеров Китая, а также для всех партнеров и друзей США». «Юго-Восточная Азия будет сталкиваться с бинарностью, дилеммой – следовать ли курсом Пекина или Вашингтона. И вряд ли страны этого региона хотят сталкиваться с таким выбором. Они хотели бы поддерживать отношения с обеими державами», – добавил эксперт, отметив, что такая же бинарность будет в Европе. «Особенно в том, что касается технологий. Европейцам необходимо будет встать на сторону США против Китая», – считает Радд.

По словам австралийского экс-премьера, для Москвы стратегически «открываются интересные перспективы». «В результате таких разделов между Вашингтоном и Пекином Россия получит в свои руки стратегический инструмент», – подчеркнул Радд.

В начале сентября США ввели ограничения для китайских дипломатов, запретив им без специального разрешения Госдепартамента посещать кампусы университетов и встречаться с представителями местных властей. Пекин подготовил ответные ограничения на работу американских дипломатов на территории материкового Китая и Гонконга.

В начале августа Соединенные Штаты ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, включая главу администрации города Кэрри Лам. В ответ Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США.

30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. В тот же день США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

27 мая глава Госдепа Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции.