В России оценили данные о переброске американских танков в Прибалтику

Взгляд
21 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:57  |  vz.ru
Разделы

Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей Сергей Бобылев/ТАСС
Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка

Страны бывшего Союза – от Белоруссии до Киргизии – сдают в этом году мучительный тест на состоятельность Vladimir Voronin/AP/ТАСС
«Солженицын еще до распада Союза сказал, что нам не нужно колониальное наследие царского режима, не нужна Средняя Азия, Закавказье. Это чужое, а нам бы сохранить свое. В каком-то смысле мы подходим к рубежу, когда опять начинаются подобные разговоры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов в кулуарах конференции клуба «Валдай». Темой конференции стал политический эффект от пандемии для мирового порядка. Подробности...
Перейти в раздел…

У США нет причин для нападения на «Аэрофлот»

Американские сыщики обвинили более сотни сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде айфонов Сергей Бобылев/ТАСС
В США разгорелся новый «российский» скандал, связанный на сей раз с крупнейшим отечественным авиаперевозчиком – «Аэрофлотом». Американская прокуратура считает, что сотрудники авиакомпании незаконно вывозили чемоданами в Россию продукцию фирмы Apple, в том числе приобретенную незаконным путем. При обысках изъято гаджетов на миллионы долларов. Эксперты оценили риск политизации этого дела и возможные последствия для «Аэрофлота». Подробности...
Перейти в раздел…

Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

На осуществление планов Зеленского по строительству баз ВМС у Украины нет денег Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

«Бандиты» в Польше давно доказали верность США

Олег Хавич, политический аналитик
Польскую угрозу стоит оценивать правильно – как элемент конфликта США с геополитическими конкурентами, причём не только с Россией, но и с ЕС. И Польша тут – лишь распиаренный инструмент американского влияния. Подробности...

Если вы не платите за товар, то вы и есть товар

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Бизнес-модель всех этих компаний от Facebook и Snapchat до Google с TikTok – не отпускать вас от экрана. Постепенное, незаметное изменение вашего поведения и восприятия – вот что является товаром. Для этого нужна определенность – точное таргетирование, а для этого нужно много данных о вас. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Украина выбрала путь Эфиопии

Андрей Манчук, политолог
Открытие рынка продуктивной земли – это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. Земельная реформа, которую собираются проводить в условиях хаоса и развала, способна привести Украину к масштабной социальной катастрофе. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Перейти в раздел…

США уничтожили помощь из России

Обсуждение: 6 комментариев

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Перейти в раздел…

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
Какой у вас телефон?
  • Я поклонник Android

  • Я поклонник iPhone

  • Использую телефоны на разных платформах
Вы поддерживаете обязательную вакцинацию населения от коронавируса?
  • Да, всех граждан

  • Да, только граждан из групп риска

  • Нет, вакцинация должна быть добровольной
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Су-34 упал в Хабаровском крае
    В центре Петербурга произошла массовая драка со стрельбой Кремль уличил США в рейдерской конкуренции В НАТО заявили о поддержке продления СНВ-3 Ефремов выплатил по 1 млн рублей еще троим потерпевшим по делу о ДТП
    Ученый сказал, кому не поможет вакцина от коронавируса Глава МВД Франции собрался уговаривать Москву забрать назад чеченцев В России оценили скандал с педофилией вокруг Байдена Никите Михалкову присвоено звание Героя труда
    В Кремле прокомментировали материал CNN о планах России по «Буревестнику» Экс-командующий ЧФ оценил опасность новых военно-морских баз Украины Итальянский эксперт: ЕС использует Навального как рычаг против России Жителю Уфы диагностировали беременность

    Главная тема


    Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка

    Гражданская война


    Под Оренбургом поставили памятник «победителю Чапаева»

    «пляски на костях»


    Журналистка «Эха Москвы» и YouTube-блогерша посмеялись над смертью протоиерея Смирнова

    Видео

    конфликт в карабахе


    Успехи армии Азербайджана угрожают лично Пашиняну

    рельсотронная пушка


    Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

    «мягкая силы»


    У «Большой Украины» есть немалые препятствия

    Амбиции султана


    Эрдоган строит «тюркский мир» в зоне жизненных интересов России

    день Царскосельского Лицея


    Владимир Можегов: Кому была выгодна смерть Пушкина

    период пандемии


    Максим Соколов: Не читайте перед обедом антисоветских газет

    президентская кампания


    Дометий Завольский: Геронтократия защищает США

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?

    В России оценили данные о переброске американских танков в Прибалтику

       21 октября 2020, 13:28
    Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
    Текст: Иван Абакумов

    «Даже с учетом бронетехники, которую США планируют перебросить в Прибалтику, расклад сил в регионе останется в пользу России. И это еще без учета других средств вооружений, способных работать в комплексе», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление главы Пентагона Марка Эспера о возможной передислокации Второго бронетанкового полка США к границам России.

    «США постепенно увеличивают количество военнослужащих у наших границ. Они проводят в отношении России так называемую «политику силового сдерживания» и убеждены, что способны нас напугать, – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – Конечно, появление большего количества американских танков – это неприятный момент, он вызывает озабоченность Министерства обороны РФ. Но и мы не сидим, сложа руки».

    Эксперт напомнил, что Россия уже не состоит в договоре об ограничении обычных вооружений в Европе, который запрещал разворачивать войска близко к границам. «Но есть понятие «зона первого удара» – это территория, которая накрывается всеми средствами артиллерийского, залпового и прочего огня. Обычно в этой зоне контингенты стараются не размещать, потому что в первые же дни конфликта все, что там находится, подлежит уничтожению. Но американцы думают иначе. Они живут в мире собственных стратегий и тактик, считая, что США могут делать что угодно. В этом они ошибаются», – полагает собеседник.

    Даже с учетом той бронетехники, которую США планируют перебросить из Германии в страны Балтии, и той, которая уже есть в Польше, расклад сил в регионе остается в пользу России, считает эксперт. «Если меряться танками, у нас их, естественно, больше независимо от того, разместят американцы один полк или дивизию. Но надо учитывать и другие средства вооружения, способные работать в комплексе и вести общевойсковой бой», – подчеркнул Леонков.

    «В этой связи все учения, который проходят в рамках подготовки российской армии, призваны отработать комплексное взаимодействие различных видов и родов войск. Сценарий учений зачастую сложные: противник лезет из всех щелей, с воздуха и по суше, пытаясь что-то захватить. Армия России успешно отрабатывает эти сценарии. Потому если США разместят больше танков у наших границ – в случае конфликта их потери в зоне первого удара будут выше», – резюмировал Леонков.

    Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил о возможной передислокации Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из Германии в страны Балтии, Румынию или Болгарию на постоянной основе. Заявление было сделано Эспером на интернет-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

    «Мои недавние встречи с министрами [обороны] из Румынии и Болгарии, а также корреспонденция, полученная из государств Балтии, [указывают на то, что] сейчас есть подлинная возможность передового сохранения Второго бронетанкового полка в каких-то из этих стран на постоянной основе», – сказал глава Пентагона.

    Вскоре после сделанного заявления неназванный представитель американских военных кругов выступил с разъяснениями позиции американской администрации. Он заверил, что Соединенные Штаты рассматривают варианты переброски части американских войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику в рамках объявленной передислокации американских сил в Европе. Речь идет о возможном ротационном присутствии американских войск в перечисленных странах, передает его слова ТАСС.

    Добавим, что ранее журнал Forbes сообщал о военном превосходстве России над странами НАТО в Прибалтике. По данным американской корпорации RAND, выполняющей функции стратегического исследовательского центра, в пределах досягаемости прибалтийских стран-членов НАТО располагаются 25 российских батальонов и примерно 760 танков. Страны североатлантического блока имеют в регионе 15 батальонов и 130 танков, из них 90 американские М1.

    Проведенные четыре года назад расчеты показали, что в случае какого-либо конфликта российская армия подавит сопротивление вооруженных сил НАТО в Прибалтике до подхода резервов из других стран. Несмотря на превосходство западных союзников в воздухе российским танкам потребуется 60 часов, чтобы выйти на окраины Таллина и Риги, отмечает Российская газета.

    Кроме того, ранее издание The Daily Beast сообщало о том, что Россия в районе «Сувалкского коридора» мобилизовать 25 батальонов, то есть около 10 тыс. солдат, в то время как НАТО – лишь 17 батальонов, то есть менее 7 тыс. солдат. 

    Напомним, в начале августа глава Пентагона заявил о переброске войск США «дальше на восток, ближе к границам России». Позже Вашингтон и Варшава подписали договор об увеличении американского контингента в Польше на 1 тыс. военнослужащих.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта Россия – НАТО.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •