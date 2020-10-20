Дегтярев поздравил хабаровчан с 82-летием со дня образования края

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей с 82-летней годовщиной образования региона.

Дегтярев выступил с поздравительной речью в эфире местных телеканалов, рассказав о приоритетных задачах развития края на ближайшие годы, передает «Восток Медиа».

«Я взялся за работу искренне и сразу почувствовал себя частью этой земли. Недавно стал полноценным местным жителем: вся моя семья зарегистрировалась в Хабаровске в своей квартире. За три месяца объехал каждый район, а некоторые по несколько раз. Могу с чистой совестью сказать: знаю, как живут люди, что нужно сделать, чтобы им помочь», – заявил Дегтярев.

В своем обращении врио губернатора Хабаровского края отметил успехи региона за последний год, такие как рекордные темпы ремонта городских дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ в Советской Гавани и экологичного угольного терминала в Ванинском районе, а также строительство в Хабаровске первого в регионе производственно-логистического центра. Кроме того Дегтярев напомнил о подписании с «Газпромом» программы развития газоснабжения и газификации края на следующую пятилетку и планах создания новой региональной авиакомпании с центром в Хабаровске, маршрутная сеть которой свяжет между собой порядка 400 населенных пунктов Дальнего Востока. Также глава края упомянул о поддержке федерального правительства, оказавшего субъекту существенную финансовую помощь.

«К 1 октября нам удалось привлечь федеральное финансирование в объеме, более чем в два раза превышающем изначальный план. Объем траншей из федеральной казны увеличился на 18,5 млрд рублей. Думаю, эти цифры понятны каждому жителю края», – сказал врио губернатора.

Дегтярев подчеркнул, что одним из важных направлений работы региональной власти является создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение на территорию региона крупных проектов и развитие малого и среднего бизнеса. По его словам, в настоящее время идет перезагрузка отношений с предпринимателями и формирование дружелюбных правил коммуникации власти и бизнеса.

«Для нас все равны, но помогать будем только тем, кто выполняет три условия: платит налоги, создает рабочие места и помогает социальной сфере», – отметил он.

Говоря о социальной отрасли, Дегтярев выделил в качестве приоритета улучшение системы здравоохранения, сказав, что в условиях пандемии этот вопрос приобрел еще большую актуальность. «Медицина должна стать более доступной и эффективной. Мы над этим работаем. Напомню о соглашении, подписанном недавно с группой компаний «МедИнвестГрупп». Наше сотрудничество позволит значительно улучшить диагностику и лечение онкологических заболеваний в Хабаровском крае. Считаю это чрезвычайно важным», – сообщил Дегтярев.

Отдельное внимание в своем обращении врио губернатора уделил вопросу вовлечения в процесс принятия важных для региона решений непосредственно жителей края. Он напомним, что для этого создан специальный орган – Народный совет, который станет основной площадкой для разработки обновленной стратегии социально-экономического развития края. По мнению главы региона, конфликты и социальная напряженность возникают там, где люди выключены из процесса принятия решений, а такого в крае быть не должно.

«Мы сформировали Народный совет, в который вошло более трехсот активистов. Их поддержали жители края, кого-то я пригласил сам. Очень рассчитываю на помощь этого совета в принятии важных решений. Кроме того, мы сейчас начали тестировать новый электронный сервис – он предварительно назван «Народный выбор». Социально значимые проекты будут выноситься на обсуждение, а потом будем ставить их на контроль», – сказал Дегтярев.

Ранее сообщалось, что Хабаровскому краю удалось добиться значительных изменений в общественно-политической жизни субъекта после назначения временно исполняющим обязанности главы региона Михаила Дегтярева.