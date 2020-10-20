Сигал призвал принять участие в квесте о Второй мировой войне

Голливудский актер Стивен Сигал выступил с призывом не допустить переписывания истории и оправдания преступлений нацистов, а также предложил принять участие в международном квесте «Волонтеров Победы» – «За пределами».

«Сигал предложил принять участие в Международном квесте «Волонтеров Победы» – «За пределами» и даже вошел в его Оргкомитет», – сообщается в Telegram-канале «Волонтеры Победы».

Квест – это интерактивная командная игра, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания квеста «За пределами» основаны на исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах. Он пройдет 21 ноября в 15.00 в онлайн формате. Целью проведения квеста является противодействие фальсификации истории и героизации нацизма. Старт регистрации для участников – 20 октября.

Ранее президент Владимир Путин передал слова благодарности голливудскому актеру Стивену Сигалу за участие в программе восстановления популяции байкальского омуля. В июле Стивен Сигал вместе со специалистами Байкальского филиала главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов выпустил в озеро Байкал более 2 тыс. особей омуля.