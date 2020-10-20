«Волонтеры Победы» анонсировали исторический квест о Второй мировой войне

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» анонсировало проведение Международного исторического квеста «За Пределами», посвященного событиям Второй мировой войны и 75-летию начала Нюрнбергского процесса. Квест пройдет на четырех языках и будет транслироваться на весь мир.

«Сценарий игры основан на архивных документах и свидетельствах очевидцев. Мы встречаемся с ветеранами и записываем их воспоминания. Мы посещаем музеи, посвященные Второй мировой войне, в разных странах, чтобы собрать как можно больше достоверной и полной информации. Мы снимаем в Польше, США, Германии, Франции, Казахстане и других государствах. Все объединились, чтобы в доступном для молодёжи формате рассказать о преступлениях нацистов с одной целью – чтобы это никогда не повторилось снова», – приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД, слова руководителя «Волонтеров победы» Ольги Амельченковой.

Международный исторический квест «За пределами» пройдет 21 ноября в 15.00 мск, регистрация доступна на сайте.

В Оргкомитет квеста вошли Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений, Всемирный координационный совет соотечественников, Российское историческое общество, Государственный центральный музей современной истории России, Национальный совет молодежных и детских объединений России, МГИМО, МПГУ, МИРЭА, РГГУ, Российское движение школьников, Русская гуманитарная миссия и другие. Партнерами квеста выступают более 30 крупных общественных организаций как в России, так и за рубежом. К созданию квеста присоединились музеи из Польши, Германии и Франции.

«Меня радует, что молодое поколение не просто активно, но дерзновенно наступательно подходит к данной теме. Потому что если относится к ней по долгу службы – ничего не выйдет. Нюрнбергский процесс – это беспристрастная летопись, к которой должны обращаться все, кто интересуется российской, мировой историей: мы должны к ней обращаться, чтобы изучать, а политики и общественные деятели – в поисках предупреждения», – отметил историк, Государственный советник юстиции России 1 класса Александр Звягинцев.

Кроме того, принять участие в квесте призвал член оргкомитета, актер Стивен Сигал. «Преступления нацистов нельзя забыть и невозможно оправдать. Это самая страшная страница в мировой истории! Мы должны знать правду о том, что произошло и как это произошло», – сказал он.