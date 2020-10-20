В Раде заявили об ударе антироссийских санкций по экономике Украины

Санкции Киева в отношении Москвы нанесли серьезный урон украинской экономики, на Россию же они не оказали влияния, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Практически потеряли тот экспортный потенциал, который был направлен и реализовывался в России, таких предприятий, которые являются градообразующими, Рубежанский картонно-тарный комбинат, и многие другие. И многие предприятия Луганского региона, Луганской области пострадали от этого, как, собственно говоря, и предприятия по всей стране. И поэтому мы в прошлом году поднимали вопрос о снятии санкций», – передает слова Медведчука «112 Украина».

По словам парламентария, ни нынешняя власть, ни, тем более, предыдущая, не сделали ничего для улучшения ситуации в экономике страны. Киев, по его словам, не предпринимает ничего, чтобы создать рабочие места и возобновить работу ряда предприятий, которые подпали под санкции России, введенные в ответ на санкции Украины и ЕС.

«Украина, к огромному сожалению, по непониманию и явно не в интересах нашего государства ввела санкции и присоединилась к санкциям ЕС в отношении России. В ответ Россия предприняла санкции по отношению к нашим предприятиям. (...) В целом по стране мы получили негатив в экономике, причем он очень серьезный, этот негатив исчисляется миллиардами долларов», — добавил Медведчук.

В сентябре Россия ввела санкции против ряда украинских политиков: бывшего президента страны Петра Порошенко, солиста рок-группы «Океан Эльзы», бывшего лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, советника первого вице-премьера Степана Кубив, депутата Верховной рады Киры Рудик. Всего санкции были введены против 41 человека.