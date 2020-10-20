Эксперт: За прошедший год число положительно относящихся к деятельности СПЧ граждан возросло вдвое

Взгляд
20 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
Разделы

Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

Россия и Саудовская Аравия могут скорректировать сделку ОПЕК+ Pavel Golovkin/АР/ТАСС
Сразу два телефонных разговора между Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран и что ждет нефть? Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
Перейти в раздел…

Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Появление супердальнобойных пушек обещает революцию в сфере вооружений современных ВМФ Global Look Press
ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие? Подробности...
Перейти в раздел…

Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга

Древняя земля Нагорного Карабаха вызывает бурные эмоции у всех, кто считает себя к ней причастным Илья Питалев/РИА «Новости»
Противостояние в Нагорном Карабахе и в целом между армянами и азербайджанцами отличается исключительным накалом взаимной неприязни. Обе стороны готовы на все ради своего понимания истории и этнической правоты. Какие методы используются для того, чтобы десятилетиями создавать образ врага и культивировать исторические страхи среди этих народов? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина выбрала путь Эфиопии

Андрей Манчук, политолог
Открытие рынка продуктивной земли – это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. Земельная реформа, которую собираются проводить в условиях хаоса и развала, способна привести Украину к масштабной социальной катастрофе. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

России необходимо министерство счастья

Сергей Мардан, публицист
Современный мир одержим экономическими показателями: цифры ВВП, динамика экономического роста, доходы на душу населения, протяженность железных дорог, количество метров торговых площадей и так далее. Но все это не делает людей счастливее. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Мама не научила больными дома сидеть?

Алексей Федоров, кардиохирург
Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе бушует не «обычное ОРВИ», а коварный ковид. Или имеешь свое мнение космического масштаба и не менее космической глупости? Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
Какой у вас телефон?
  • Я поклонник Android

  • Я поклонник iPhone

  • Использую телефоны на разных платформах
Вы поддерживаете обязательную вакцинацию населения от коронавируса?
  • Да, всех граждан

  • Да, только граждан из групп риска

  • Нет, вакцинация должна быть добровольной
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД назвал бездоказательными заявления о «преднамеренном отравлении» Навального
    США заявили о готовности к встрече с РФ для заключения соглашения по СНВ-3 США решили расширить санкции против «Северного потока – 2» Глава резиденции Деда Мороза погиб в авиакатастрофе под Вологдой Здания МГТУ Баумана закрыли из-за роста случаев коронавируса
    Лукашенко объяснил, почему не отдаст управление страной женщине Нарышкин заявил о подготовке США революции в Молдавии В Раде заявили об ударе антироссийских санкций по экономике Украины Швеция под давлением США отказалась от китайских сетей 5G
    Пашинян заявил о захвате сбитого турецкого беспилотника Эрдоган заподозрил Макрона в желании «рассчитаться» с мусульманами В СПЧ посоветовали Мизулиной писать законопроекты понятнее Названо вероятное место похорон Скобцевой

    Главная тема


    Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга

    «пусть попробуют»


    Лукашенко назвал условия вхождения Белоруссии в НАТО

    режим радиомолчания


    Модуль для обнаружения дронов по звуку разработали в России

    легендарный человек


    Умер прорывавшийся на танке к Рейхстагу Герой Советского Союза

    Видео

    конфликт в карабахе


    Успехи армии Азербайджана угрожают лично Пашиняну

    рельсотронная пушка


    Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

    «мягкая силы»


    У «Большой Украины» есть немалые препятствия

    Амбиции султана


    Эрдоган строит «тюркский мир» в зоне жизненных интересов России

    день Царскосельского Лицея


    Владимир Можегов: Кому была выгодна смерть Пушкина

    период пандемии


    Максим Соколов: Не читайте перед обедом антисоветских газет

    президентская кампания


    Дометий Завольский: Геронтократия защищает США

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?

    Эксперт: За прошедший год число положительно относящихся к деятельности СПЧ граждан возросло вдвое

    20 октября 2020, 19:20

    Текст: Олег Исайченко, Ирина Яровая

    «СПЧ чутко реагирует на происходящее в обществе, поэтому уровень доверия к Совету со стороны россиян закономерно растет», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, подводя итоги первого года работы Валерия Фадеева на посту главы Совета по правам человека при президенте России.

    «Первое и главное, что надо отметить, говоря об итогах первого года Валерия Фадеева на посту главы президентского Совета по правам человека (СПЧ), это уровень доверия общества, – сказала сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова. – В конце прошлого года, насколько я помню сделанные тогда замеры, положительно относилось к деятельности СПЧ около 30% населения. Сейчас эта цифра значительно выросла ­– чуть ли не вдвое. Это свидетельствует о том, что СПЧ действительно работает для людей, движется в правильном направлении».

    Второй значимый момент, продолжила собеседница, это расширение проблематики работы Совета. «Помимо исключительно политической тематики, которой СПЧ занимался и раньше, под руководством Фадеева Совет стал уделять большое внимание другим сферам российской жизни, в которых, к сожалению, тоже хватает проблем с правами человека. Это и социальные проблемы, и экономические, и семейное законодательство, и прочее. В этом смысле деятельность СПЧ стала более разносторонней», – отметила Федорова.

    «Не стоит забывать и активную работу СПЧ по теме пандемии – от главной проблемы 2020 года Совет в стороне не остался. Эксперты Совета готовили взвешенную аналитику по этому поводу, отслеживали ситуацию в регионах. СПЧ делает большое дело, проводя мониторинг нарушения прав человека в период пандемии. В работу Совета сейчас входит отслеживание жалоб, организация возможности дистанционного обращения людей, контроль того, насколько работают горячие линии и как государство выполняет свою обязанность информировать людей о вводимых ограничениях, вызванных распространением коронавируса», – сказала эксперт ЭИСИ.

    «В этом году граждане столкнулись с беспрецедентными вынужденными ограничениями наших свобод, и это вызвало некоторое социальное напряжение. Деятельность СПЧ направлена на гармонизацию общественной атмосферы, она, среди прочего, дает людям ощущение того, что их жалобы будут услышаны», – подчеркнула Федорова.

    По мнению собеседницы, наиболее важная и кропотливая работа проводится Советом по правам человека в сфере создания кодекса «цифровой защиты»: «У людей нет единого понимания того, какие аспекты регулирования прав и свобод действуют в цифровом пространстве. Если СПЧ удастся эти аспекты свести в единый кодекс, это будет очень полезно. Это и государству, и обществу даст полную картину того, что в этой сфере сейчас происходит». 

    Причем СПЧ занимается защитой цифровых прав граждан не только внутри страны, но и за рубежом, добавила эксперт. «Необходимо защищать права россиян не только в контексте ограничений из-за пандемии. Деятельность иностранных интернет-гигантов, которые блокируют российские медиаресурсы, тем самым нарушает права россиян, поэтому такая деятельность тоже должна быть взята под контроль СПЧ», – полагает она. 

    «Уже очевидны в отношении российских ресурсов признаки цензуры со стороны Google, YouTube, Facebook. Здесь очень важно противодействовать системно, оспаривать такие действия западных администраторов в правовом поле, в том числе и международном, делать акты цензуры публичными. Это снижает вероятность повторения таких попыток в дальнейшем. Такой работой СПЧ сейчас активно занялся», – резюмировала эксперт ЭИСИ.

    Напомним, 21 октября исполняется год с того дня, когда журналист, член Общественной палаты Валерий Фадеев был назначен председателем Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).

    В интервью РИА «Новости» Фадеев рассказал об итогах работы на посту председателя СПЧ. «За этот год удалось расширить спектр работы Cовета, больше внимания стало уделяться социальным и экономическим правам граждан. Что касается развития гражданского общества, особенно актуально это стало в период пандемии, когда многочисленные НКО оказались вне поля внимания правительства. Было много мер по поддержке малого и среднего бизнеса, семей с детьми. А вот на НКО довольно долго правительство вообще не обращало внимания. И коллеги в нашем Совете, в Общественной палате и в других организациях настойчиво добивались того, чтобы правительство вспомнило об этих НКО, где работают сотни тысяч людей. Тем более что в период эпидемии роль этих НКО возросла: миллионы волонтеров бесплатно помогали пожилым людям, семьям с детьми и другим. И нам удалось добиться помощи со стороны правительства некоммерческому сектору», – отметил Фадеев.

    По результатам исследований Фонда общественного мнения и Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованных в июле, число россиян, испытывающих доверие к Общественной палате России и Совету при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, за полгода выросло примерно в два раза.

    Так, в конце 2019 года о положительном отношении к Общественной палате заявили 20% респондентов, к СПЧ – 28%. По состоянию же на июнь этого года доверяли и «скорее доверяли» ОП уже 37% опрошенных и 48% соответственно.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •