Эксперт: За прошедший год число положительно относящихся к деятельности СПЧ граждан возросло вдвое

«СПЧ чутко реагирует на происходящее в обществе, поэтому уровень доверия к Совету со стороны россиян закономерно растет», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, подводя итоги первого года работы Валерия Фадеева на посту главы Совета по правам человека при президенте России.

«Первое и главное, что надо отметить, говоря об итогах первого года Валерия Фадеева на посту главы президентского Совета по правам человека (СПЧ), это уровень доверия общества, – сказала сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова. – В конце прошлого года, насколько я помню сделанные тогда замеры, положительно относилось к деятельности СПЧ около 30% населения. Сейчас эта цифра значительно выросла ­– чуть ли не вдвое. Это свидетельствует о том, что СПЧ действительно работает для людей, движется в правильном направлении».

Второй значимый момент, продолжила собеседница, это расширение проблематики работы Совета. «Помимо исключительно политической тематики, которой СПЧ занимался и раньше, под руководством Фадеева Совет стал уделять большое внимание другим сферам российской жизни, в которых, к сожалению, тоже хватает проблем с правами человека. Это и социальные проблемы, и экономические, и семейное законодательство, и прочее. В этом смысле деятельность СПЧ стала более разносторонней», – отметила Федорова.

«Не стоит забывать и активную работу СПЧ по теме пандемии – от главной проблемы 2020 года Совет в стороне не остался. Эксперты Совета готовили взвешенную аналитику по этому поводу, отслеживали ситуацию в регионах. СПЧ делает большое дело, проводя мониторинг нарушения прав человека в период пандемии. В работу Совета сейчас входит отслеживание жалоб, организация возможности дистанционного обращения людей, контроль того, насколько работают горячие линии и как государство выполняет свою обязанность информировать людей о вводимых ограничениях, вызванных распространением коронавируса», – сказала эксперт ЭИСИ.

«В этом году граждане столкнулись с беспрецедентными вынужденными ограничениями наших свобод, и это вызвало некоторое социальное напряжение. Деятельность СПЧ направлена на гармонизацию общественной атмосферы, она, среди прочего, дает людям ощущение того, что их жалобы будут услышаны», – подчеркнула Федорова.

По мнению собеседницы, наиболее важная и кропотливая работа проводится Советом по правам человека в сфере создания кодекса «цифровой защиты»: «У людей нет единого понимания того, какие аспекты регулирования прав и свобод действуют в цифровом пространстве. Если СПЧ удастся эти аспекты свести в единый кодекс, это будет очень полезно. Это и государству, и обществу даст полную картину того, что в этой сфере сейчас происходит».

Причем СПЧ занимается защитой цифровых прав граждан не только внутри страны, но и за рубежом, добавила эксперт. «Необходимо защищать права россиян не только в контексте ограничений из-за пандемии. Деятельность иностранных интернет-гигантов, которые блокируют российские медиаресурсы, тем самым нарушает права россиян, поэтому такая деятельность тоже должна быть взята под контроль СПЧ», – полагает она.

«Уже очевидны в отношении российских ресурсов признаки цензуры со стороны Google, YouTube, Facebook. Здесь очень важно противодействовать системно, оспаривать такие действия западных администраторов в правовом поле, в том числе и международном, делать акты цензуры публичными. Это снижает вероятность повторения таких попыток в дальнейшем. Такой работой СПЧ сейчас активно занялся», – резюмировала эксперт ЭИСИ.

Напомним, 21 октября исполняется год с того дня, когда журналист, член Общественной палаты Валерий Фадеев был назначен председателем Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).

В интервью РИА «Новости» Фадеев рассказал об итогах работы на посту председателя СПЧ. «За этот год удалось расширить спектр работы Cовета, больше внимания стало уделяться социальным и экономическим правам граждан. Что касается развития гражданского общества, особенно актуально это стало в период пандемии, когда многочисленные НКО оказались вне поля внимания правительства. Было много мер по поддержке малого и среднего бизнеса, семей с детьми. А вот на НКО довольно долго правительство вообще не обращало внимания. И коллеги в нашем Совете, в Общественной палате и в других организациях настойчиво добивались того, чтобы правительство вспомнило об этих НКО, где работают сотни тысяч людей. Тем более что в период эпидемии роль этих НКО возросла: миллионы волонтеров бесплатно помогали пожилым людям, семьям с детьми и другим. И нам удалось добиться помощи со стороны правительства некоммерческому сектору», – отметил Фадеев.

По результатам исследований Фонда общественного мнения и Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованных в июле, число россиян, испытывающих доверие к Общественной палате России и Совету при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, за полгода выросло примерно в два раза.

Так, в конце 2019 года о положительном отношении к Общественной палате заявили 20% респондентов, к СПЧ – 28%. По состоянию же на июнь этого года доверяли и «скорее доверяли» ОП уже 37% опрошенных и 48% соответственно.