Греция призвала ввести эмбарго на поставки оружия Турции

МИД Греции направил письма во внешнеполитические ведомства Германии, Испании и Италии с просьбой ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию, сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил послания главам МИД Германии Хайко Маасу, Испании Аранче Гонсалес Лайе и Италии Луиджи Ди Майо, в которых указывает на последние действия Анкары и просит ввести эмбарго на поставки оружия Турции, передает ТАСС.

Отмечается, что в письме своему немецкому коллеге греческий министр «просит не выдавать разрешения на экспорт» такого военного оборудования, как подводные лодки, фрегаты, самолеты, а также не проводить модернизацию бронетехники.

Также Дендиас указывает своим коллегам на недавние провокационные действия Турции, которые, как он подчеркивает, «направлены на создание прецедентов» в Эгейском море и Восточном Средиземноморье «с помощью военных средств».

Также министр напомнил о соответствующем заявлении премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на последнем заседании Европейского совета по поводу обязательства стран – членов ЕС, вытекающего из их общей позиции, приостановить экспорт военной техники в третьи страны, которые используют это оборудование для агрессивных действий или региональной дестабилизации, что именно и делает Турция.

Ранее сообщалось, что турецкие власти в среду вечером в течение 20 минут держали над турецко-иракской границей правительственный самолет Греции, на борту которого находился возвращавшийся в Афины Дендиас.

В последнее время отношения Греции и Турции крайне обострились из-за споров о разграничении морских зон.

В начале октября власти Турции распространили международное морское оповещение NAVTEX, согласно которому турецкое сейсмографическое судно с 10 октября до 9 ноября будет находиться к западу от побережья Кипра. В этот же район Турция направила вспомогательное судно Tanux 1 и дежурное Apollo Moon.

Кроме того, объявила Турция, судно Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman и Cengizhan к югу от греческого острова Кастелоризо с 12 до 22 октября. МИД Греции заявил, что этот район относится к греческому континентальному шельфу и расположен на расстоянии всего 6,5 морской мили от побережья Кастелоризо. Территориальные воды греческих островов в Эгейском море определены в шесть морских миль. Анкара заявила, что судно ведет деятельность исключительно на турецком континентальном шельфе в 15 километрах от побережья Турции и в 425 километрах от побережья Греции.

До этого сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной, привели к резкому обострению отношений между Афинами и Анкарой. При посредничестве Германии была достигнута договоренность о возобновлении зондирующих контактов с Турцией, прерванных в 2016 году, и в ближайшее время предполагалось провести 61-й раунд контактов.