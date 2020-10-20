Греция призвала ввести эмбарго на поставки оружия Турции

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20 октября, вторник  |  Последнее обновление — 16:42  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

Россия и Саудовская Аравия могут скорректировать сделку ОПЕК+ Pavel Golovkin/АР/ТАСС
Сразу два телефонных разговора между Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран и что ждет нефть? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Появление супердальнобойных пушек обещает революцию в сфере вооружений современных ВМФ Global Look Press
ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие? Подробности...
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Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга

Древняя земля Нагорного Карабаха вызывает бурные эмоции у всех, кто считает себя к ней причастным Илья Питалев/РИА Новости
Противостояние в Нагорном Карабахе, и в целом между армянами и азербайджанцами отличается исключительным накалом взаимной ненависти. Обе стороны готовы на все ради своего понимания истории и этнической правоты. Какие методы используются для того, чтобы десятилетиями создавать образ врага и культивировать исторические страхи среди этих народов? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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России необходимо министерство счастья

Сергей Мардан, публицист
Современный мир одержим экономическими показателями: цифры ВВП, динамика экономического роста, доходы на душу населения, протяженность железных дорог, количество метров торговых площадей и так далее. Но все это не делает людей счастливее. Подробности...
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Мама не научила больными дома сидеть?

Алексей Федоров, кардиохирург
Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе бушует не «обычное ОРВИ», а коварный ковид. Или имеешь свое мнение космического масштаба и не менее космической глупости? Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей. Подробности...
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Вы за провокаторов или за террористов?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм – наш общий враг. Однако из этого не следует, что мы должны сделать из похабного журнала «Шарли Эбдо» с его похабными карикатурами знамя европейской цивилизации. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
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    Греция призвала ввести эмбарго на поставки оружия Турции

    20 октября 2020, 16:12

    Текст: Александра Юдина

    МИД Греции направил письма во внешнеполитические ведомства Германии, Испании и Италии с просьбой ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию, сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

    Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил послания главам МИД Германии Хайко Маасу, Испании Аранче Гонсалес Лайе и Италии Луиджи Ди Майо, в которых указывает на последние действия Анкары и просит ввести эмбарго на поставки оружия Турции, передает ТАСС.

    Отмечается, что в письме своему немецкому коллеге греческий министр «просит не выдавать разрешения на экспорт» такого военного оборудования, как подводные лодки, фрегаты, самолеты, а также не проводить модернизацию бронетехники.

    Также Дендиас указывает своим коллегам на недавние провокационные действия Турции, которые, как он подчеркивает, «направлены на создание прецедентов» в Эгейском море и Восточном Средиземноморье «с помощью военных средств».

    Также министр напомнил о соответствующем заявлении премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на последнем заседании Европейского совета по поводу обязательства стран – членов ЕС, вытекающего из их общей позиции, приостановить экспорт военной техники в третьи страны, которые используют это оборудование для агрессивных действий или региональной дестабилизации, что именно и делает Турция.

    Ранее сообщалось, что турецкие власти в среду вечером в течение 20 минут держали над турецко-иракской границей правительственный самолет Греции, на борту которого находился возвращавшийся в Афины Дендиас.

    В последнее время отношения Греции и Турции крайне обострились из-за споров о разграничении морских зон.

    В начале октября власти Турции распространили международное морское оповещение NAVTEX, согласно которому турецкое сейсмографическое судно с 10 октября до 9 ноября будет находиться к западу от побережья Кипра. В этот же район Турция направила вспомогательное судно Tanux 1 и дежурное Apollo Moon.

    Кроме того, объявила Турция, судно Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman и Cengizhan к югу от греческого острова Кастелоризо с 12 до 22 октября. МИД Греции заявил, что этот район относится к греческому континентальному шельфу и расположен на расстоянии всего 6,5 морской мили от побережья Кастелоризо. Территориальные воды греческих островов в Эгейском море определены в шесть морских миль. Анкара заявила, что судно ведет деятельность исключительно на турецком континентальном шельфе в 15 километрах от побережья Турции и в 425 километрах от побережья Греции.

    До этого сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной, привели к резкому обострению отношений между Афинами и Анкарой. При посредничестве Германии была достигнута договоренность о возобновлении зондирующих контактов с Турцией, прерванных в 2016 году, и в ближайшее время предполагалось провести 61-й раунд контактов.


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