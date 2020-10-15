Турция 20 минут продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции

Турецкие власти в среду вечером в течение 20 минут держали над турецко-иракской границей правительственный самолет Греции, на борту которого находился возвращавшийся в Афины министр иностранных дел Никос Дендиас, сообщает телеканал ERT.

Визит греческого министра иностранных дел в Ирак был первым за 22 года. После завершения визита самолет вылетел из Ирака. Турецкие власти были заранее уведомлены о рейсе VIP и дали разрешение на полет, но отозвали его при приближении лайнера к границе.

Для продолжения полета пришлось вести интенсивные дипломатические переговоры, самолет был вынужден снизить высоту и делать круги, пока проблема не была решена. При этом возник риск нехватки топлива. В результате самолет приземлился в аэропорту Элевсина вблизи Афин около полуночи, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERT.

«Это действие выходит за рамки понятия добрососедства и нарушает правила дипломатического поведения», – отмечает телеканал.

В последнее время отношения Греции и Турции крайне обострились из-за споров о разграничении морских зон.

В начале октября власти Турции распространили международное морское оповещение NAVTEX, согласно которому терецкое сейсмографическое судно с 10 октября до 9 ноября будет находиться к западу от побережья Кипра. В этот же район Турция направила вспомогательное судно Tanux 1 и дежурное Apollo Moon.

Кроме того, объявила Турция, судно Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman и Cengizhan к югу от греческого острова Кастелоризо с 12 до 22 октября. МИД Греции заявил, что этот район относится к греческому континентальному шельфу и расположен на расстоянии всего 6,5 морской мили от побережья Кастелоризо. Территориальные воды греческих островов в Эгейском море определены в шесть морских миль. Анкара заявила, что судно ведет деятельность исключительно на турецком континентальном шельфе в 15 километрах от побережья Турции и в 425 километрах от побережья Греции.

До этого сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной, привели к резкому обострению отношений между Афинами и Анкарой. При посредничестве Германии была достигнута договоренность о возобновлении зондирующих контактов с Турцией, прерванных в 2016 году, и в ближайшее время предполагалось провести 61-й раунд контактов.

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