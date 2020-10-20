Названо вероятное место похорон Скобцевой Мишустин рассказал о восхищении Путиным и Королевым Модуль для обнаружения дронов по звуку разработали в России 20 октября 2020, 15:20

Фото: ruselectronics.ru

Текст: Абдулла Шакиров

«НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») представил модуль акустической разведки «Атака-Шорох», обнаруживающий по звуку летящие в режиме радиомолчания беспилотники. Дальность обнаружения дронов зависит от уровня акустических шумов окружающей обстановки и составляет от 150 до 500 метров, сообщается на сайте предприятия. Как говорится в сообщении, «Атака-Шорох» оснащена интеллектуальной системой анализа внешней обстановки, которая позволит выявлять чрезвычайные ситуации, правонарушения и массовые скопления людей по характерным шумам. Модуль также можно интегрировать в систему «Безопасный город» и в другие системы безопасности, что даст возможность автоматически разворачивать камеры видеонаблюдения в направлении шума. Серийное производство прибора планируется запустить в 2021 году. В прошлом году «НПП «Алмаз» разработал систему противодействия гражданским дронам.

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