Систему противодействия гражданским дронам разработали в России

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал новый автоматизированный комплекс противодействия гражданским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), который может без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Разработка «не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах, городских условиях, а также на территориях высокотехнологичных объектов», передает ТАСС.

Отмечается, что «в компании уже приступили к испытаниям образцов системы».

Система получила название «Атака-DBS», она блокирует каналы связи и спутниковой навигации беспилотников. Под действием комплекса дрон теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку. Время реакции системы составляет 0,1 секунды.

Также она обнаруживает и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется беспилотниками общегражданского применения. Такие дроны могут использоваться для несанкционированного видеонаблюдения, транспортировки или сброса компактных грузов.

Комплекс сам оповещает заинтересованных лиц об инциденте посредством СМС или электронного сообщения.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба госкорпорации, рассказал, что «за счет модульности (...) система позволит обеспечивать бесполетную зону для несанкционированных дронов над строго определенной территорией».

«При этом, она (новая система) не будет мешать собственным беспилотникам, за счет чего новым изделием уже заинтересовались компании топливно- энергетического комплекса, активно использующие БПЛА для мониторинга», – добавил он.

Основой нового комплекса, разработанного АО «НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника»), являются модули радиочастотного обнаружения и подавления беспилотников.

Каждое устройство обеспечивает подавление на расстоянии до 1 км. Необходимое количество модулей и места их расположения определяются в зависимости от характеристик охраняемого объекта.

Ранее сообщалось о создании в России уникального дрона-перехватчика.