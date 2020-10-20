Названо вероятное место похорон Скобцевой

Актрису Ирину Скобцеву могут похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем, режиссером Сергеем Бондарчуком, сообщил источник в окружении семьи.

«Обсуждается вариант Новодевичьего кладбища, рядом с мужем», – передает источник РИА «Новости».

Как вспоминает Скобцеву актриса театра и кино Ольга Кабо, «она была необыкновенным учителем, она всегда могла утешить и вдохновить студентов», передает телеканал «360».

Кроме того, многие знакомые народной артистки, в том числе и Кабо, заметили, что Скобцева и Бондарчук-старший умерли в один день.

«Ирина Константиновна ушла из жизни в тот же день, как и ее супруг – 20 октября. Только Сергей Бондарчук скончался в 1994 году. Грустное состояние. Это была очень красивая пара. Не могу даже как-то разлучить их в своих воспоминаниях. Ощущение, что юность закончилась», – поделилась Кабо.

Актриса также рассказала, Скобцева и Бондарчук приходили во ВГИК «по-королевски красивые». По ее словам, пара была духовной, очень эрудированной и возвышенной.

«Ирина Констаниновна была очень доброй, студенты относились к ней как к маме. Она нас подкармливала, разговаривала о каких-то личных историях. Ирина Констаниновна всегда находила слова, чтобы утешить, успокоить, приголубить и вдохновить. Это были необыкновенные два учителя с большой буквы», – отметила артистка.

Другой ученик Скобцевой, режиссер и актер Владимир Басов-младший признался в вечной любви к актрисе.

«Ирина Константиновна была моей учительницей. Общался с ней все эти годы. А последний раз ее видел, наверное, два года назад на премьере фильма в Доме кино. Казалось, что она совсем не стареет», – рассказал Басов.

Он также вспомнил, что «когда-то к ее юбилею выпустили книгу и каждый должен был написать что-то про Ирину Скобцеву».

«Я тогда сказал, что она самая лучшая, лучше ее не было и нет. Она просто прекрасна. Таких женщин, наверное, уже не будет. Чрезвычайно интеллигентный, умный и образованный человек, который очень много дал своим ученикам, в том числе и мне», – добавил режиссер.

Он также рассказал, что часто встречался с народной артисткой на «Мосфильме» в общей компании, там они «смеялись, целовались, обнимались».

«Умом я понимал, что у нее возраст серьезный. Но почему-то казалось, что она будет жить вечно. Я ее очень любил», – поделился ученик Скобцевой.

Напомним, народная артистка РСФСР умерла на 94-м году жизни.

Ирина Скобцева – российская актриса, народная артистка РСФСР (1974). Родилась 22 августа 1927 года в Туле. Училась на искусствоведческом отделении исторического факультета МГУ, в годы учебы играла в студенческом театре. После поступила в Школу-студию МХАТ (курс Александра Карева).

В кино дебютировала в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в роли Дездемоны. В 1956 году кинолента участвовала в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и была удостоена приза за лучшую режиссуру, а сама актриса – звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля».

После Скобцева снялась во множестве советских и российских фильмов. В их числе киноленты «Сережа», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Любовь земная».