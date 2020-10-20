В Кремле заявили о продолжении работы для остановки боевых действий в Карабахе

Работа для остановки боевых действий в Нагорном Карабахе и вывода процесса в политико-дипломатическое русло продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в данный момент «продолжается работа в целом для того, чтобы остановить боевые столкновения и вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло», передает РИА «Новости».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, однако вскоре и Армения, и Азербайджан опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга.