Победитель «Лидеров России» стала замначальника управления кадров ФНС

Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Вероника Прищепа назначена замначальника Управления кадров Федеральной налоговой службы России.

Прищепа родилась 7 июня 1981 года. В 2003 году закончила Новосибирский государственный университет по специализации «Биология», в 2019 году – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специализации «Стратегическое управление», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Трудовую деятельность начала в 2002 году в должности научного сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН города Новосибирска. Затем работала руководителем производственных лабораторий ООО «Компания Чистая вода», позже возглавив департамент качества. Развиваясь в сфере построения бизнес-процессов стала международным аудитором и консультантом по вопросам стандартизации и менеджмента качества.

После победы в первом сезоне конкурса была приглашена в ФНС на должность заместителя начальника отдела стандартизации и контроля качества. Продолжила свою деятельность, работая в отделе профессионального развития Управления кадров.

За время своей работы здесь участвовала в организации таких кадровых проектов, как «Сделай карьеру сам», который направлен на выявление управленцев с высоким потенциалом внутри структуры ФНС, и «ПРОдвижение», целью которого является развитие сотрудников младше 35 лет.

«В Федеральную налоговую службу я пришла работать после победы в первом сезоне конкурса «Лидеры России» по приглашению наставника – Михаила Владимировича Мишустина. Общаясь с наставником, я увидела лицо современного чиновника: небезразличного к жизни клиентов профессионала высочайшей степени. До сих пор не перестаю поражаться тому уровню масштабных передовых проектов, которые реализуют специалисты здесь», – рассказала Прищепа.

В новой должности заместителя начальника Управления кадров ФНС России она будет курировать вопросы оценки и развития персонала, работы по управлению талантами, исследования, направленные на изучение характеристик личного состава, а также участвовать в разработке и внедрении стратегии развития кадровой службы.

«В новой должности при поддержке коллег будем внедрять принципы работы с талантами, основанные на лучших мировых практиках, которые лежат в основе, как конкурса «Лидеры России», так и в самых современных компаниях. Верю, что в таком ведомстве, как Федеральная налоговая служба, работает множество талантливых людей», – поделилась она.

Прищепа приняла участие в организации третьего сезона конкурса «Лидеры России». Кроме того, она является членом исполкома Клуба Лидеров «Эльбрус» и активно участвует в его социальных проектах, таких как «Уроки Лидерства», «Моя родная школа» и «Финансовая грамотность».

Проект «Моя родная школа» придуман лично Вероникой. В рамках него финалисты, победители и наставники конкурса провели в своих родных школах в 40 регионах России – от Калининграда до Владивостока мастер-классы для нескольких тысяч учеников.