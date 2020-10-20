Победитель «Лидеров России» стала замначальника управления кадров ФНС

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20 октября, вторник | Последнее обновление — 14:37 | vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти
«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб
Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США
Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
России необходимо министерство счастья
Сергей Мардан, публицист
Современный мир одержим экономическими показателями: цифры ВВП, динамика экономического роста, доходы на душу населения, протяженность железных дорог, количество метров торговых площадей и так далее. Но все это не делает людей счастливее. Подробности...
Мама не научила больными дома сидеть?
Алексей Федоров, кардиохирург
Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе бушует не «обычное ОРВИ», а коварный ковид. Или имеешь свое мнение космического масштаба и не менее космической глупости? Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Вы за провокаторов или за террористов?
Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм – наш общий враг. Однако из этого не следует, что мы должны сделать из похабного журнала «Шарли Эбдо» с его похабными карикатурами знамя европейской цивилизации. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
Иран включился в конфликт с Карабахом
Обсуждение: 6 комментариев
Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»
Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержанаПодробности...
«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин РубинсПодробности...
Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего
Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнераПодробности...
11:19
Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту
Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.Подробности...
17:41
В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».Подробности...
17:23
В Омской области открыли «дом культуры на колесах»
В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.Подробности...
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