Стивен Сигал решил заняться защитой Байкала

Голливудский актер, спецпредставитель МИД России Стивен Сигал заявил, что для защиты озера Байкал необходимо разработать новое, более строгое законодательство.

Сигал заявил, что он «назначен одним из ответственных за защиту Байкала». Он указал, что одна из главных целей его нынешней деятельности – «разработка нового законодательства, которое будет намного строже к тем, кто в нарушение или обход закона загрязняет это озеро», передает РИА «Новости».

«Надеемся добиться этой цели не только при помощи законов, но и посредством образования», – добавил член политсовета партии «За правду».

Также Сигал заявил, что хочет создать условия для онлайн-обучения детей в Сибири боевым искусствам.

Ранее сообщалось, что Сигал возглавит партийный федеральный экологический проект, одной из основных задач которого станет сохранение Байкала.

В июле он посетил Бурятию, после чего заявил, что хочет развивать свой бизнес-проект в рамках программы «дальневосточного гектара» и мог бы в Бурятии обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин попросил главу Росрыболовства Илью Шестакова передать слова благодарности Сигалу за участие в работе по восстановлению популяции байкальского омуля.

В июле Стивен Сигал вместе со специалистами Байкальского филиала главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов выпустил в озеро Байкал более 2 тыс. особей омуля.

До этого он заявлял, что хочет познавать Приморский край и стать его губернатором. Он отметил, что по отцовской линии его предки родом именно из Приморья.