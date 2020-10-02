Песков отреагировал на планы Навального подать на него в суд

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать заявление блогера Алексея Навального о планах подать на него в суд за слова о работе с ЦРУ.

«Я порекомендую еще раз перечитать то, что я сказал вчера», – цитирует ТАСС Пескова. Так он ответил на просьбу прокомментировать соответствующие слова Навального и перспективы встречного иска.

Песков отметил, что ответ на эти вопросы содержится в его словах на эту тему, сделанных в четверг.

В четверг Песков заявил о работе специалистов ЦРУ США с Навальным во время лечения блогера в Берлине и о том, что такое происходит не впервые. Песков также назвал оскорбительными, безосновательными и недопустимыми высказывания блогера о том, что его якобы отравили по распоряжению президента России Владимира Путина. Эти заявления, пояснил Песков, также сделаны с подачи иностранных спецслужб.

Ранее Навальный заявил о намерении оспорить слова Пескова в суде. Он потребовал опубликовать доказательства и факты о его работе «со специалистами ЦРУ.

Накануне врач и телеведущий Александр Мясников ответил на критические высказывания Навального в адрес лечивших его омских врачей. Напомним, Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel негативно высказался в их адрес.

Также он обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот якобы «стоит» за его «отравлением». В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «совершенно очевидно» – блогер работает со спецслужбами и органами власти западных стран.