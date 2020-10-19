Парад обнаженных полицейских в Каире рассмешил пользователей Сети Лидер оппозиции Боливии признал поражение на президентских выборах 19 октября 2020, 18:58 Текст: Абдулла Шакиров

Оппозиция признает победу экс-министра экономики страны Луиса Арсе на президентских выборах в Боливии, заявил бывший глава страны Карлос Меса. «Мы во главе оппозиции и будем действовать в этом качестве», – передает слова Месы ТАСС. Как сообщает «Интерфакс», представитель партии «Движение к социализму» Арсе и кандидат в вице-президенты Давид Чокекуанка заручились поддержкой 52,4% участников голосования. Меса набрал 31,5% голосов. В прошлом году на фоне беспорядков в Боливии, когда оппозиция во главе с Месой заявила о массовых нарушениях на выборах, экс-президент страны Эво Моралес объявил об отставке с поста президента, после чего улетел в Мексику, где получил политическое убежище. Позднее он перебрался в Аргентину, предоставившую ему статус беженца. Меса был президентом Боливии в 2003-2005 годах.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях