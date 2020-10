Парад обнаженных полицейских в Каире рассмешил пользователей Сети 19 октября 2020, 18:25

Фото: TheOuterRealmz/Youtube

Пользователи соцсетей отреагировали на парад полицейских в Египте, обнаживших свои торсы перед президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси. Мероприятие состоялось 15 октября в Каире. Парад был посвящен выпускникам и новобранцам каирской полиции. Обнажившиеся силовики проехали перед зрителями на платформах и спасательных лодках, предварительно предав коже бронзовый оттенок и сияние при помощи специальных кремов. Во время парада мужчины демонстрировали собравшимся свои мышцы, сообщает Daily Mail oh yeah, so you think you live in a police state? has your country ever done this? pic.twitter.com/X4wGXLZV9E — socialism or barbarism (@NotNihal) October 18, 2020 Видео вызвало ажиотаж среди подписчиков Twitter. Один из них написал, что если бы он был геем, то подумал бы об отпуске в Египте, в шутку предположив, что парад был частью маркетинговой стратегии страны. Кроме того, пользователи соцсети сделали свои версии парада, наложив на видео танцевальную музыку.

