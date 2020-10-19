Эксперт назвал пустым звуком призыв исключить Турцию из НАТО

Во-первых, в уставе НАТО вообще нет такой процедуры, как исключение. Во-вторых, с чисто политической точки Турция незаменима – нет страны, которая могла бы занять ее место с точки зрения присутствия альянса в самом горячем регионе планеты – на Ближнем Востоке», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, комментируя призывы исключить Турцию из НАТО.

«Характерный пример – недавняя история с российскими С-400, когда в Вашингтоне впервые зазвучали угрозы изгнать турок из НАТО. Это вполне в духе Дональда Трампа. Он хотел, чтобы Анкара покупала американское вооружение, а не российские комплексы ПВО, но проиграл. Что ж делать, утерся и пошел дальше», – напомнил Ткаченко.

«Турция ­­– это слишком важный член НАТО. У нее вторая по величине армия в альянсе. Кроме того, Турция сдерживает потоки мигрантов, следующих в Европейский союз, – сказал Ткаченко. – Та же Германия первой будет против любых разговоров об изгнании Турции. А есть еще Болгария, Венгрия, Словения – те страны, внутренняя безопасность которых обеспечивается благодаря тому, что Турция удерживает три миллиона беженцев на своей территории или у своих границ – в Ливане и Сирии. То есть выполняет задачи, с которыми никто кроме нее не справится».

Кроме того, подобные вопросы парламент в США вообще не решает, напомнил эксперт. «Конгресс влияет только на законодательство. Поэтому максимум, что может сделать конгрессвумен Тулси Габбард, – предложить закон, по которому Госдепартамент обязан будет проголосовать за исключение Турции из НАТО в случае, если вдруг встанет такой вопрос», – сказал он.

Но в любом случае, напомнил эксперт, в уставе Североатлантического альянса вообще не прописана процедура исключения кого-либо из его членов, есть только добровольный выход. «Прецедентов таких в истории не было, кроме добровольного выхода в свое время Франции. Но она вышла только из военной структуры НАТО, при этом формально осталась участником договора о создании альянса», – напомнил Ткаченко.

«Я вполне могу допустить, что госпожа Габбард просто могла не знать об этом: ведь внешняя политика вообще не является прерогативой Конгресса. Поэтому заявление Габбард – чистой воды сотрясание воздуха, часть информационной кампании, инициированной, возможно, одним из антитурецких лобби, которых в США хватает. Но перспектив у инициативы – ноль», – заключил Ткаченко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в палату представителей Конгресса США была внесена резолюция об исключении Турции из Североатлантического альянса. Документ представила Тулси Габбард. В документе отмечается, что Канада уже прекратила поставки вооружений Анкаре. Причиной стало использование турецкого оружия в войне в Нагорном Карабахе, где Анкара оказывает открытую поддержку Азербайджану.

Примечательно, что проект резолюции Габбард был опубликован в Twitter Армянского национального комитета Америки (АНКА).

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Турция стремится устроить новый геноцид армянского народа, а сам конфликт не начался бы без вмешательства Анкары.

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