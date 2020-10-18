Twitter удалил пост советника Трампа о бесполезности медицинских масок

Администрация Twitter удалила пост советника президента США Дональда Трампа Скотта Атласа, в котором он заявляет о бесполезности медицинских масок в борьбе с распространением коронавируса.

«Маски работают? Нет», – написал Атлас в своем посте, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

Твит появился в субботу, а утром в воскресенье вместо него появилась надпись «Этот твит более недоступен» и ссылка на политику соцсети, объясняющие причину удаления постов.

Позже Атлас опубликовал еще один пост, где заявил о правильности политики Трампа в борьбе с коронавирусом. Советник президента отметил, что маски необходимо носить в определенных ситуациях, при нахождении рядом с другими людьми.

Ранее Twitter удалил пост американского президента Дональда Трампа из-за жалобы о нарушении авторских прав, которую подал британский исполнитель Эдди Грант.