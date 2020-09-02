Twitter удалил «предвыборный» пост Трампа

Сайт микроблогов Twitter удалил пост американского президента Дональда Трампа из-за жалобы о нарушении авторских прав, которую подал британский исполнитель Эдди Грант.

В видео, опубликованном Трампом в Twitter, звучала песня Гранта Electric Avenue, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Телеканал отметил, что на удаленном ролике, опубликованном в августе, поезд с логотипом штаба Трампа едет по городу в то время, как другой претендент на пост главы государства Джо Байден медленно движется за ним на дрезине.

Ролик набрал 13 млн просмотров. Адвокат Гранта направил официальную жалобу о нарушении авторских прав в тот же день, когда президент опубликовал это видео в Twitter.

Адвокат автора песни Брайан Каплан пояснил, что «ни президент, ни его избирательный штаб не предоставили никаких аргументов в защиту своих действий».

Ранее Facebook объявил о сотрудничестве с 17 независимыми учеными для изучения влияния работы Facebook и Instagram на выборы президента в США.

Напомним, президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. На них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок).