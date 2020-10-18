Московскому театру пригрозили штрафом за зрителей без масок на концерте группы «На-На»

Столичному театру «Золотое кольцо» грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей за нарушение масочно-перчаточного режима во время концерта группы «На-На» 17 октября, сообщил главный инспектор объединения административно- технических инспекций (ОАТИ) Владимир Комаров.

«В ходе мониторинга выявлены нарушения указанного режима, в театр допускались граждане без перчаток, в фойе некоторые граждане находились без масок. После указания на недопустимость подобных нарушений администрацией театра были приняты меры по устранению данных нарушений – гражданам стали выдавать перчатки и требовать не снимать маски», – сказал Комаров ТАСС.

Руководство театра будет вызвано в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ. «За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток», – уточнил Комаров.

Напомним, ранее за нарушение перчаточно-масочного режима Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве был оштрафован более чем на 1 млн рублей.

Московские магазины оштрафовали на 450 млн рублей за нарушение масочного режима. Пассажирам общественного транспорта Москвы из-за отсутствия масок и перчаток выписали более 47 тыс. штрафов на общую сумму свыше 237 млн рублей.