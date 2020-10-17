В США восхитились советскими снайпершами

Американский портал Warfare History Network описал советских снайперш, воевавших во времена Второй мировой войны, и привел в пример героизм снайперши Розы Шаниной.

«Самым важным было то, что им также выделяли две гранаты – одну для немцев, и одну для себя в качестве последнего средства, чтобы не попасть в плен, не быть изнасилованной, не подвергнуться пыткам и не погибнуть от рук врагов. Некоторые женщины в ходе войны предпочитали брать с собой вместо двух гранат трофейный немецкий пистолет, последняя пуля из обоймы которого предназначалась для себя», – отметил автор публикации, передает РИА «Новости».

Он напомнил историю снайперши Шаниной, которая убила 75 офицеров и солдат Вермахта. «Шанина была миловидна, как котенок, однако она была еще и опасна, как сибирский тигр», – говорится в статье.

Девушка была одной из нескольких тысяч советских женщин, обученных мастерству снайпера.

Снайперам не разрешали вести дневник, чтобы не давать противникам полезных сведений, но Шанина вела такой. «Содержание моего счастья – борьба за счастье других... Если нужно для общего счастья погибнуть, то я готова к этому», – написала Роза за две недели до смерти.

Она погибла в бою в Восточной Пруссии 27 января 1945 года, ей было 20 лет.