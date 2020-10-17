Меркель попросила немцев сдерживать распространение коронавируса

Немецкий канцлер Ангела Меркель призвала жителей страны делать все, чтобы остановить бесконтрольное распространение коронавирусной инфекции.

«Значение имеет каждый день <...> Я прошу вас: откажитесь от любой поездки, которая в действительности не вызвана острой необходимостью, от любого торжества, которое действительно не является необходимым. Пожалуйста, если возможно, оставайтесь дома, там, где живете», – обратилась к согражданам Меркель, передает ТАСС.

Она добавила, что Германия находится «на очень серьезной стадии» пандемии, число случаев коронавируса стремительно растет.

«Сравнительно спокойное лето миновало, сейчас нам предстоят сложные месяцы. Какой будет зима, каким будет наше Рождество – это будет определяться в ближайшие дни и недели», – отметила Меркель.

За последние сутки в Германии число инфицированных коронавирусом выросло на 7 тыс. 830 человек, это рекордный показатель для страны. Максимум регистрируют третий день подряд.

Ранее Меркель по итогам встречи с премьер-министрами федеральных земель заявила, что Германия не может себе позволить нового локдауна из-за второй волны распространения нового коронавируса.