Президент Южной Осетии заразился коронавирусом

Пресс-служба президента Южной Осетии Анатолия Бибилова сообщила о его инфицировании коронавирусом.

Также COVID-19 выявлен у исполняющего обязанности премьер-министра республики Геннадия Бекоев, передает РИА «Новости».

Отмечается, что заболевание Бибилова протекает в легкой форме. Он перешел на дистанционный режим работы. О состоянии Бекоева не сообщается.

Коронавирусная инфекция ранее была выявлена у пресс-секретаря президента республики Дины Гассиевой.

По всему миру было зарегистрировано 39,3 млн случаев инфицирования COVID-19. Из них летальных 1,1 млн.

В России за прошедшие сутки выявили 14,9 тыс. случаев коронавируса.