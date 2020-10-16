Врио главы Киргизии заявил о «преступной политике» предшественников

Предыдущее руководство Киргизии проводило преступную политику кредитов и грантов, заявил и.о. президента страны Садыр Жапаров.

«Опора на кредиты и гранты стала преступной политикой в управлении финансовой системой страны, а непрозрачный механизм их распределения – основой для системной коррупции в системе государственного управления. Мы начинаем ревизию по кредитам, взятым на борьбу с COVID-19. И это только верхушка айсберга», – цитирует заявление Жапарова ТАСС.

Он отметил, что в скором времени в стране станет меньше государственных структур. «Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время. Оптимизацию мы начинаем с аппарата президента и правительства», – пояснил и.о. главы государства.

Жапаров также сообщил, что планирует разобраться с коррупционным делом о выводе из республики 700 млн долларов в США. Расследование касается бывшего замглавы таможенной службы Раима Матраимова, его осенью 2019 проводили киргизские журналисты.

Главный подозреваемый по делу и другие коррупционеры «понесут наказание по всей строгости закона», подчеркнул и.о. президента. «Безусловно, если кто-то замешан в коррупции, каким бы политическим лицом он ни был, он будет привлечен к уголовной ответственности», – добавил Жапаров.

В пятницу новый руководитель Госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев заявил, что первоочередной задачей ведомства станет борьба с коррупционерами. Он заявил, что «никому никакой пощады не будет».

В четверг президент Киргизии Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и вернуть мирную жизнь. Тогда же спикер киргизского парламента Канат Исаев сообщил, что не собирается исполнять обязанности главы государства. По конституции республики после отставки президента, если спикер отказывается исполнять обязанности, то и. о. президента становится премьер-министр Киргизии.