Власти Москвы назвали условие перевода младшеклассников на дистанционное обучение

Московские младшеклассники смогут перейти на дистанционное обучение, если преподаватель старше 65 лет заболеет, а замещающий его педагог не устроит родителей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Если в начальной школе учитель старше 65 лет находится на больничном, а замещающий его педагог не устраивает родителей, то весь класс целиком по желанию родителей может перейти на дистанционное обучение. В таком случае они смогут продолжить обучение со своим прежним педагогом, но в дистанционном формате», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Там также добавили, что московские школьники-льготники на время дистанционного обучения будут получать продуктовые наборы. «Ученикам 6-11 классов, которые относятся к числу льготников, на время дистанционного обучения предусмотрена выдача продуктовых наборов. Для их получения родителям школьника, имеющим официально оформленную и документально подтвержденную льготу, необходимо обратиться к классному руководителю», – сообщили в штабе.

Кроме того, в штабе напомнили, что занятий в кружках центров творчества в Москве не будет с 19 октября в течение двух недель. При этом отмечается, что в школах занятия в кружках и секциях идти будут, «но для учащихся классов одной параллели, чтобы минимизировать контакты между детьми».

Группы продленного дня для учеников 1-4 классов возобновляют работу после каникул. Как и в начале учебного года, по решению школы и желанию родителей группы продленного дня организованы по параллелям, то есть отдельно для первых, вторых и так далее классов.

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики 1–5-х классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в 6–11-х классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.