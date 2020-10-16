Собянин назвал главный итог своей работы на посту мэра Москвы

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16 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Российскую экономику выручат «тормозные парашюты»

Российской экономике помогают аграрии Алексей Даничев/РИА «Новости»
Официальный прогноз по падению российской экономики в этом году излишне оптимистичный, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Причина – в осеннем обострении ситуации из-за COVID. Однако не все аналитики разделяют мнение Кудрина. По их мнению, в России сформировались отрасли, которые даже в условиях мировой пандемии показывают рост и удерживают экономику страны от резкого падения. Подробности...
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Новые санкции ЕС против России стали местью неудачников

По «делу Навального» в Брюсселе составили очень странный список из шести россиян Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press
Список россиян, угодивших под западные санкции в связи с «отравлением Навального», кажется нелепым лишь на первый взгляд. Как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в перечень высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля? В Москве уверены, что список был составлен при участии оппозиционных политэмигрантов. Подробности...
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Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

Бортпроводница Надежда Курченко стала одной из жертв нападения Фотохроника ТАСС
Пятьдесят лет назад, 15 октября 1970 года, произошла первая в СССР удавшаяся попытка угона самолета. Отец и сын Пранас и Альгирдас Бразинскасы захватили рейсовый Ан-24 и сбежали. Это был последний в истории СССР случай, когда КГБ планировал ликвидацию террористов за пределами территории Советского Союза. Почему эта операция так и не состоялась? Подробности...
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Президент Киргизии стал жертвой «проклятия 61»

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев – главный претендент на то, чтобы стать и. о. президента страны Михаил Егиков/ТАСС
Политический кризис в Киргизии вышел на новый уровень – президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. На его место теперь претендуют сразу два человека – один, спикер парламента, делает это полностью законно, но есть и другой, только что вышедший из тюрьмы премьер-министр государства. Кто из них имеет более серьезные шансы одержать верх? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не исключено, что мы являемся свидетелями возникновения новой реальности. Вспомните, каких-то 25 лет назад банальный презерватив был просто контрацептивом. СПИД дал новую реальность. Теперь незащищенный секс – это удел маргиналов, идиотов и любителей острых ощущений. Подробности...

На Камчатке все плохо не в реале, а в блогосфере

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама экология к вам и пришла – в чистом виде. В виде самой природы. А кто вам сказал, что природа – это цветочки на даче? Природа, особенно на Севере, жестока, безразлична, и на человека ей наплевать вообще-то. Хотели экологии – получите. Подробности...
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России надо переходить к гусарской дипломатии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие обыватели, журналисты, политологи и даже политики уверены в том, что российская внешняя политика должна быть чуть менее травоядной. Тем более что перед их глазами стоят страны, которые ведут себя по-гусарски – и достигают успехов. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Собянин назвал главный итог своей работы на посту мэра Москвы

    16 октября 2020, 09:59

    Текст: Алина Назарова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главным итогом своей 10-летней работы тот факт, что жители столицы стали больше любить свой город.

    «Есть итоги (10 лет работы на посту мэра), конечно. Выделять какие-то отрасли я бы не стал. На мой взгляд, очень приятно, что сами москвичи стали лучше оценивать свой город и больше его любить. Я думаю, что это главный итог. А что касается задач, которые предстоит решать, вы знаете, нет ни одной задачи, которую я решил на веке вечные. Надо всем заниматься, продолжать в том же духе», – сказал Собянин, передает ТАСС.

    По его мнению, город должен развиваться гармонично и быть удобным для горожан в целом. Он считает, что всеми отраслями необходимо заниматься одновременно и ежедневно. «Когда я впервые выступал в Мосгордуме с отчетом, я выступил с пламенной речью, где обозначил приоритеты и задачи, которые необходимо решать в ближайшие годы. Я год назад поднял свое выступление и по большому счету я мог бы произнести его сейчас. Как ни странно, все эти приоритеты оказались актуальными и правильными, и мы в течение всех лет их последовательно претворяли в жизнь. Другой вопрос, что если бы меня сейчас попросили вернуться вновь и все это исполнить еще раз, никаких бы сил у меня не хватило на это», – заключил мэр.

    Собянин также заявил, что считает завершение строительных мегапроектов приоритетом до конца своих полномочий. Среди таковых он назвал строительство хордовых магистралей города, которые, по его словам, на сегодня на две трети уже построены. «Это строительство Большого кольца метро, которое тоже сегодня уже в продвинутом состоянии. Это проекты под названием «Мой район» – комплексное развитие московских районов, благоустройство и насыщение их социальной инфраструктурой», - заметил Собянин.

    Мэр также подчеркнул, что приоритетными остаются программы по развитию образования и здравоохранения в столице. «Это проекты, которые не стоят на месте и не с нуля. Многое, что происходит, хочется еще и еще – придать динамику развитию этих проектов и представить их в более законченном виде. Это было бы здорово. С помощью вас, с помощью москвичей, с помощью бизнеса, с помощью федеральных коллег, я надеюсь, что это удастся», – заключил он.

    При этом Собянин признался, что знание специфики работы в регионах помогло в решении проблем Москвы. «Придя в Москву, я в полной мере использовал опыт, который накопил до этого, руководя маленьким городком Когалымом, будучи там первым мэром. И большой Тюменской областью. Знание региональной специфики в полной мере помогло. Конечно, масштаб разный. В Когалыме, Тюмени, Москве принципиально разный масштаб. Но проблемы, глубинные системные проблемы - они очень похожи. Поэтому без этого опыта мне, наверное, не удалось бы справиться с теми проблемами, которые естественно были в Москве, и решить их таким образом не удалось бы. Потому что это нужно знать, пройти эту школу. Я благодарен и северу Тюменской области, и Тюмени, что она дала возможность такой опыт накопить, пройти этот опыт», – сказал Собянин.

    По его словам, чем крупнее регион, тем он эффективнее с точки зрения экономики и динамики развития. «Если Вы посмотрите все регионы, в которых есть города-миллионники, они все на слуху. Это значимые, весомые с экономической точки зрения, социальной, политической - важные регионы. … Регионы маленькие, не имеющие в своем составе крупных городов, как правило, дотационные. За исключением нефтегазовых регионов, где своя специфика», – добавил мэр.

    Сейчас, по его словам, Москва двигается в общем тренде развития самых умных городов мира. «Москва – умный город не в меньшей степени, чем Сеул умный город, это точно. Я не буду сравнивать по отдельным секторам, но в целом мы двигаемся в общем тренде самых умных городов мира», – сказал мэр, отвечая на вопрос о возможном заимствовании опыта других мегаполисов, например, южнокорейских.

    В феврале 2011 года Собянин с деловым визитом побывал в Сеуле. По его словам, побывав в этом городе, он оценил и работу транспортной сферы. «Что касается транспортной стратегии, которая была принята в свое время в Сеуле, я считаю, что она была абсолютно правильная. И когда я поехал в Сеул, у меня уже у самого сложились все элементы этой конструкции и стратегии. Я получил подтверждение, что мы правильно начали двигаться», – рассказал мэр.

    На центральных улицах Сеула преобладает желтый цвет у такси. Сейчас в Москве также доминирует этот цвет. «Сегодня приятно посмотреть. Конечно, мы не достигли еще такого уровня, который есть в Сеуле, но, тем не менее, желтый цвет стал одним из доминирующих на центральных улицах Москвы. Это значит, что стратегически мы правильно все сделали. Это означает, что значительная часть личного транспорта оптимизировалась, она нужна для других магистралей, для проезда за город. В центре города количество частных машин резко уменьшилось, количество такси увеличилось, наполняемость общественного транспорта, количество людей, двигающихся на общественном транспорте стало больше», – пояснил Собянин.

    Сергей Собянин занимает пост мэра столицы в течение последних 10 лет с 21 октября 2010 года. Его кандидатура на эту должность была внесена на рассмотрение Мосгордумы президентом России Дмитрием Медведевым. Затем он был дважды избран мэром столицы по итогам выборов 2013 и 2018 годов, набрав наибольшее количество голосов избирателей. Срок его полномочий истекает в 2023 году.


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