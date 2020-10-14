Роскосмос вернул Рогозину аккаунт в Twitter

Страница генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в социальной сети Twitter вновь вернулась к нему.

Несмотря на то, что страница Рогозина в Twitter стала официальной страницей госкорпорации и была переименована в «Госкорпорацию Роскосмос», теперь она названа «Рогозин».

Также фото аккаунта заменено на логотип госкорпорации.

Напомним, 3 июня страница Рогозина в Twitter стала официальной страницей Роскосмоса, а его личные данные сменились на данные госкорпорации. У официальной страницы Роскосмоса, созданной в 2014-м, в соцсети 153 тыс. читателей. Рогозин завел страницу в 2009-м, у него, а теперь у второго аккаунта Роскосмоса 766 тыс. подписчиков.