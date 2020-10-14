Послу Украины в Минске вручена нота протеста

МИД Белоруссии вручил послу Украины Игорю Кизиму ноту, в которой выражается озабоченность принятием украинским президентом Владимиром Зеленским указа о привлечении белорусских IT-специалистов, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«14 октября 2020 года в министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь», который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В МИД Белоруссии считают, что этот указ «нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела» Минска.

«Искренне не желая нанести ущерб дружеским связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить «красные черты» в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами», – заявили в МИД Белоруссии.

Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что принятие указа об IT-специалистах подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Белоруссией и Украиной, а также межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан. В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Белоруссией, добавили в МИД республики.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о некоторых мерах по привлечению IT-специалистов из Белоруссии.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил о запуске сайта для белорусских IT-специалистов, которые хотят переехать на Украину.