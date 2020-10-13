Украина истратила почти половину фонда борьбы с коронавирусом

Из фонда борьбы с коронавирусом Украины потрачено 29,8 млрд гривен, сообщило министерство финансов республики.

Изначально фонд составлял 66 млрд гривен, то есть на сегодняшний день он опустел на 45%, говорится на сайте ведомства.

На здравоохранение было направлено 4,3 млрд гривен, на социальную защиту – 9,2 млрд, на обеспечение правопорядка – 2,4 млрд. На образование, а именно возврат средств за пробное внешнее независимое оценивание, потрачено 52,5 млн гривен.

Кроме того, из фонда было использовано 13,6 млрд на ремонт дорог и 127,4 млн – на восстановление расходов, которые были понесены при создании фонда.

На прошлой неделе крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко сообщил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса.

На 13 октября на Украине зафиксировано 270 тыс. 587 случаев заражения COVID-19.