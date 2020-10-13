Эксперты сказали, кто не заинтересован в прекращении огня в Карабахе

«Участие Турции в карабахском конфликте вызывает слухи о возможном перенапряжении экономики и сил страны. Но Эрдоган – человек крайне рисковый и ничего не боится», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал сообщения о непрекращающихся боевых действиях в Нагорном Карабахе, несмотря на заявленное перемирие.

«Идет ожесточенная война сторон, которые исторически люто ненавидят друг друга. В такой ситуации остановить войну очень трудно», – считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Эксперт напомнил, что международное сообщество уже наблюдало похожий пример в Донбассе. «Сколько раз там заключалось перемирие, которое срывалось?» – риторически спросил собеседник.

«При этом Турция, будучи стратегическим партнером Азербайджана, считает необходимым стать частью процесса урегулирования конфликта. И хотя Баку подписал соглашение о перемирии, где главенствующая роль остается за сопредседателями Минской группы ОБСЕ, президент Алиев сказал, что без Турции этот вопрос решить невозможно», – добавил эксперт.

«В то же время участие Турции в конфликте вызывает слухи о возможном перенапряжении экономики и сил страны. Но здесь главную роль играет личность президента, а Эрдоган – человек крайне рисковый и ничего не боится», – полагает Лукьянов.

В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что часть руководства Азербайджана, включая военных, могут быть заинтересованы в продолжении конфликта с целью закрепить свои успехи на поле боя. «В Баку считают, что время играет на них, и они находятся в лучшем положении», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

При этом остановить боевые действия может только риск нехватки военных ресурсов, высокие людские потери и угрозы противника перенести боевые действия вглубь территории наступающей стороны.

Кроме того, нельзя не учитывать интерес внешних игроков, продолжил эксперт. «Для Турции важно укрепить свое влияние в Азербайджане и вообще на Южном Кавказе. Являясь единственным союзником Азербайджана в конфликте, Турция увеличивает свое влияние в республике», – пояснил политолог.

Отдельную роль в карабахском конфликте Кортунов отводит «силам, поставляющим и производящим оружие, например, израильским компаниям». «При этом самому Государству Израиль – это не выгодно», – добавил эксперт.

Политолог также считает, что несмотря на мирные переговоры в Москве между главами МИД Армении и Азербайджана, боевые действия невозможно прекратить без решения политической части противоречий между сторонами. «Баку не соглашается заморозить конфликт еще на 30 лет и допустить контроль этих территорий Ереваном. Поэтому боевые действия продолжаются», – заключил Кортунов.

Напомним, во вторник власти Карабаха обвинили Баку в нарушении режима перемирия, сообщает РИА «Новости». Накануне омбудсмен по правам человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о 31 погибшем.

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление, в котором обвинил Азербайджан в попытке «истребить армян в Нагорном Карабахе».

Ранее сообщалось, что в субботу главы МИД Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Совместные переговоры прошли в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Эскалация конфликта в Карабахе началась утром 27 сентября.

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