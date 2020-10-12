Минфин оценил идею введения налога на бездетность

Минфин не рассматривает введение в России налога на бездетность, сообщили в пресс-службе министерства.

«Данные предложения в Минфине России не рассматриваются», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее председатель правления организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая сообщила, что члены общероссийской общественной организации предложили ввести налог для тех, кто отказывается заводить детей.