Российским школьникам предсказали снижение заработка в будущем из-за пандемии

Российские школьники потеряли из-за коронавируса более трети учебного года, что в будущем может привести к ухудшению их результатов в тесте PISA (международной программе по оценке образовательных достижений учащихся) и снижению заработка, говорится в докладе Всемирного банка.

Эксперты при анализе использовали модель, которая позволяет «перевести потери фактических школьных часов в потенциальное снижение результатов школьников в международном тесте PISA». Модель предполагает разные виды компенсации образования, такие как онлайн-обучение, а также использует разные прогнозы от пессимистичного до оптимистичного, передает РБК со ссылкой на доклад «COVID-19 и человеческий капитал».

Как отметил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигман, ухудшение результатов страны по качеству достижений учащихся можно также конвертировать «в потенциальные потери ВВП и будущих доходов работников». Из расчетов Всемирного банка следует, что каждый год обучения в школе добавляет 8-9% к ожидаемым будущим доходам работника.

«Эта пандемия, по оценкам, приводит к потерям в учебе в школах более чем на одну треть российского учебного года, сокращая предельные будущие доходы примерно на 2,5% в год в течение трудовой жизни студента», – говорится в документе, пишут «Ведомости».

PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment), которая реализуется под эгидой ОЭСР. Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественно-научная грамотность, а также грамотность чтения.

Российские школы перешли на дистанционное обучение в середине марта 2020 года. Из-за пандемии коронавируса период проведения ЕГЭ несколько раз переносился и прошел в июле-августе. ОГЭ для выпускников девятых классов был отменен. 1 сентября ученики вернулись в школы, однако 29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Сообщалось, что возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации.

Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме. Также в Москве с 5 октября закроются учреждения дополнительного образования. Кроме того, Собянин сообщил, что московские власти не обязывают, но рекомендуют частным школам и кружкам столицы принять решение о двухнедельных каникулах.