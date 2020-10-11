Мишустин распорядился выделить 9 млрд рублей на выплаты детям

Правительство выделит более 8,8 млрд рублей для регионов на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 млн человек», – говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что ежемесячные пособия на детей введены указом президента России с 1 января 2020 года. Пресс-служба добавила, что выплаты начались с 1 июня, их получают семьи с низкими доходами.

«Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона», – пояснили в кабмине.

Отмечается, что оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

В августе министерство труда и соцзащиты сообщило о разработке проекта об увеличении с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий.

Напомним, 20 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении с 1 января 2020 года ежемесячных выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Согласно документу, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.