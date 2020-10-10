Украинские фермеры держали в рабстве девять человек

В Харьковской области фермеры удерживали и заставляло работать на ферме девятерых человек, в том числе трех женщин и одного ребенка, сообщила прокуратура региона.

«В ходе обысков, проведенных прокуратурой области совместно с управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ нацполиции в Харьковской области, выявлено девять человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них – трое женщин, пятеро мужчин, один несовершеннолетний», – цитирует сообщение ведомства «Страна.ua».

Подозреваемые искали людей, находящихся в «уязвимом состоянии», предлагали высокооплачиваемую работу и хорошие условия для проживания. После этого они селили людей на фермерском хозяйстве, где были непригодные для жизни условия. Им указывали объем работ и платили мизерные выплаты.

В случае невыполнения работ потерпевших заставляли отрабатывать «долг», им также ограничивали свободу передвижения в рабочее и нерабочее время. Возбуждено уголовное дело.

В сентябре в Польше освободили россиянина, прожившего более 20 лет в рабстве на ферме. Мужчина находился в этой республике нелегально и боялся сообщать о своем положении.