Россиянина продержали в рабстве на польской ферме больше 20 лет

Гражданин России Николай Ерофеев больше 20 лет прожил в рабстве на ферме в Польше. По информации польских СМИ, он находился в этой республике нелегально и боялся сообщать о своем положении.

«Николай Ерофеев последние 23 года был рабом на птицефабрике у семьи Щ. под Любином (на западе страны). Россиянин боялся кому-либо рассказать о своей судьбе, потому что в Польше он находится нелегально», – цитирует РИА «Новости» сообщение телеканала Polsat.

Ерофееву 59 лет, он приехал в Польшу еще в 1989 году в одну из воинских частей Советской армии, находящейся под Болеславцем как гражданский работник. После вывода войск в 90-х он решил остаться.

«Я работал на ферме, хозяин был очень доволен, но пошел такой слух, что вроде бы будут вылавливать тех, кто нелегально работает. Хозяин испугался и привез меня к семье Щ. Работы, конечно, хватало, нон-стоп. Но тогда я был молод и силен», – пояснил Ерофеев. Он добавил, что ему никто не платил за его работу.

Россиянину помогла сбежать с фермы местная жительница Иоланта Матейко. Она рассказала, что Ерофеева кормили плохо, ему давали заплесневелый хлеб. Мужчина приходил к ней и спрашивал, нет ли у нее чего-нибудь к хлебу.

Ерофеев был сильно вымотан, когда покинул ферму. Он был напуган, и постоянно смотрел в землю, добавила Матейко. Также она отметила, что хозяин фермы избивал своего помощника.

«Он обзывал его, бил, бил по лицу. Я видела, что творит этот Щ. Он бил его по лицу, как мяч», – сказала Матейко.

Ерофеев отметил, что владелец фермы не разрешал ему посещать город.

«Даже когда я пытался, он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться», – сказал он.

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