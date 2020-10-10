Роухани поддержал Путина в связи с достигнутыми договоренностями о перемирии в Карабахе

Президент Ирана Хасан Роухани выразил президенту России Владимиру Путину поддержку достигнутым договоренностям о перемирии в Карабахе и о запуске переговоров ради скорейшего урегулирования, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трехсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении по приглашению президента России прибыли в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. В четверг президент России Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

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