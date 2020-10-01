При исполнении нацпроекта «Экология» предложено учесть удовлетворенность людей окружающей средой

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Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
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Изгнание коррупции из леса принесет России двойную пользу

Те, кто работает по «теневым» схемам, до сих пор процветают в лесной отрасли России Юрий Смитюк/ТАСС
Происходящее в отечественной лесной отрасли «ни в какие ворота не лезет», лес рубят варварскими методами и сбывают за рубеж по левым схемам. Такой диагноз поставил Путин – и велел с 22-го года вообще запретить экспорт необработанной древесины из России. Что касается контрабанды, то ее поток остановят уже через считанные месяцы, поскольку весь «деревянный» бизнес перейдет под цифровой надзор федерального центра. Подробности...
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Заместитель Кравчука на переговорах по Донбассу, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин со скандалом отправлен в отставку. Причина – лояльность Фокина к России и к самому Донбассу, где он проработал десятки лет. Впрочем, вся эта история не про Фокина – он из своих взглядов секрета не делал, а про в очередной раз опозорившегося Зеленского. Подробности...
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В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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    При исполнении нацпроекта «Экология» предложено учесть удовлетворенность людей окружающей средой

    1 октября 2020, 19:59

    Текст: Елизавета Булкина

    Члены Общественной палаты и эксперты предложили внести корректировки в нацпроект «Экология», в частности ввести в паспорт нацпроекта показатель удовлетворенности людей экологической обстановкой в месте их проживания.

    «Мы предлагаем во все без исключения национальные проекты включить показатель удовлетворенности людей. В паспорте нацпроекта «Экология» это будет в первую очередь показатель удовлетворенности людей экологической обстановкой в том месте, где они проживают», – приводятся на сайте ОП слова заместителя секретаря Общественной палаты Александра Галушки.

    В Общественной палате прошло заседание Координационного совета при по национальным проектам и народосбережению, посвященный корректировке национального проекта «Экология».

    Галушка напомнил, что ОП обеспечивает поддержку гражданских инициатив, направленных на повышение качества жизни граждан, в том числе гражданских инициатив по народосбережению, а также подключилась к текущей корректировке и мониторингу национальных проектов, отметил он.

    «Задача Палаты – обобщить, концентрировать мнение людей, ставить проблемные вопросы перед органами власти всех уровней. На первом заседании координационного совета мы рассмотрели практический инструмент приоритизации национальных проектов – индекс народосбережения, который включает в себя три основных блока факторов: количество населения, качество человеческого потенциала и качество жизни. В этом индексе есть блок из шести экологических показателей, три из них прямоизмеряемые и три опросные. Опросы граждан показали, что в экологии людей волнуют понятные каждому человеку вопросы: чем мы дышим, что пьем, насколько чисты и благоустроены города и поселки, в которых мы живем, насколько экологически чиста и безопасна наша пища и т. д.», – пояснил Галушка.

    По словам аудитора Счетной палаты Михаила Меня, который поделился итогами проверки исполнения нацпроекта «Экология», анализ планируемых к реализации мероприятий показал их недостаточность для достижения поставленных целей, а также для выполнения более жестких целевых показателей, установленных указом президента. Так, привел пример Мень, федеральный проект «Чистая страна» предусматривает ликвидацию порядка 30% несанкционированных свалок в черте городов, при этом более 700 свалок в границах городов проектом не охвачено, следовательно, не будет достигнута и цель по ликвидации всех выявленных несанкционированных свалок

    «В целом анализ включенных в нацпроект мероприятий показал, что значительная их часть, по сути, является продолжением текущей деятельности природоохранных ведомств и, соответственно, не обеспечивает достижения прорывных, уникальных результатов, формируя риск технической реализации национального проекта», – поделился он.

    Мень заявил, что недостаточно качественная подготовка нацпроекта, невыполнение запланированных мероприятий привела к тому, что по итогам 2019 года нацпроект «Экология» стал аутсайдером и показал самое низкое из всех нацпроектов кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета – всего 66,3%, эта же тенденция прослеживается и в 2020 году – по состоянию на 1 сентября исполнение составило 34,1%.

    «На реализацию нацпроекта в 2019 году было предусмотрено 55,6 млрд рублей, из них 10,5 млрд рублей не исполнено по причине несвоевременного принятия нормативно-правовых актов, 7,6 млрд рублей – по причине несвоевременной подготовки к реализации мероприятий, в том числе неготовности сметно-проектной документации на объекты капстроительства. Это, по нашему мнению, является следствием не привлечения субъектов России к работе по формированию нацпроектов», – утверждает он.

    Среди направленных Счетной палатой в правительство рекомендаций по корректировке целей и задач нацпроекта «Экология» аудитор назвал повышение информационной открытости, в том числе о результатах выполнения мероприятий и об использовании финансовых ресурсов на их реализацию; тщательный отбор обоснований для выбора состава мероприятий проектов; выработку критериев оценки вклада мероприятий проектов в достижение национальных целей развития.

    Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов отметил, что при постановке задач и планировании основных мероприятий национальных проектов необходимо более тщательно изучать текущее положение дел. Например, сомнения экспертов вызывают некоторые методики, которые применяются при расчете выбросов вредных веществ в окружающую среду, – полученные данные не всегда совпадают с физическими измерениями; кроме того, практикующийся забор проб вручную, с длительными перерывами в ночное время дает коридор для выбросов, которые могут не фиксироваться. По мнению эксперта, надо переходить на автоматический забор проб и измерений. Серьезная проблема – разброс полномочий по нацпроекту «Экология» по разным ведомствам и отсутствие единой информационной базы в рамках контроля над его реализацией.

    Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде Вячеслав Фетисов добавил, что при принятии всех законов, связанных с экономическим развитием, необходимо давать экологическую оценку ущербов, которые эти законы могут принести.

    «Двигать экономику надо грамотно. Хватит использовать экологию, чтобы зарабатывать деньги, мы уже живем в долг наших детей и внуков. А для этого надо создать цифровую платформу, которая даст возможность проследить все этапы от посадки зерна до того, как этот продукт попадет на прилавки магазинов, на наши столы», – сказал он.

    Кроме того, Фетисов убежден в необходимости экологического образовании детей с вовлечением в этот процесс семьи, общества, школы, телевидения и т. д.

    Руководитель ведомственного проектного офиса Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Галанкин пояснил, что ряд проблем с реализацией нацпроекта связан с работой Минстроя. «Например, деньги на многие проекты по «Чистой воде» уходят Министерству строительства. Деньги в основной массе направлены на объекты капитального строительства или модернизацию уже существующих объектов, но эти проекты в рамках одного года не делаются», – отметил он.

    Галанкин также не согласился с секвестированием бюджета. «Здесь возникают вопросы, о каких инициативах, прорывных идеях можно говорить, если даже на существующие вещи у нас забирают деньги?» – задался он вопросом.

    Председатель Комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина утверждает, что общественность, независимые эксперты никак не вовлечены в корректировку нацпроекта «Экология». «У меня нет информации, что активно и широко идет работа с общественными организациями, которые профильно занимаются экологией, в рамках корректировки нацпроекта, в том числе с нашей Комиссией ОП РФ, которая объединяет гражданское общество. Тогда как эксперты высказывают критические замечания о многих параметрах национального проекта», – сказала она.

    «Президент говорит, что народ должен чувствовать, что его жизнь меняется к лучшему. Может, стоит включить в нацпроект по экологии мониторинг здоровья населения, проживающего в самых неблагоприятных городах, тогда люди будут знать, что о них заботятся», - предлагает глава Комиссии ОП РФ.

    Обращаясь к представителям профильных ведомств, Шаройкина напомнила, что ОП РФ объединяет ведущих экспертов страны, включая научные институты, и призвала к более активному взаимодействию: «У нас нет цели критиковать, но есть цель быть полезными вам в первую очередь, есть цель быть гражданским обществом, которое поддерживает вас и помогает решать проблемы».

    Директор по развитию Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА» Татьяна Честина заявила, что достичь целей нацпроекта невозможно без включения в него задач по непрерывному экологическому образованию и просвещению, начиная от детских садов. В действующих образовательных стандартах есть требования по формированию экологической культуры, указывает эксперт, но на практике отсутствует система подготовки педагогов, нет качественных методических материалов, экологизация таких предметов, как биология и география, неэффективна. Честина считает, что предмет «Экология» должен стать обязательным, кроме того, необходима сквозная экологизация во всех учебных предметах, а также системное повышение квалификации педагогов и экологизация средней школьной среды. Все это можно реализовать через формат федерального проекта «Экообразование», предложила она.

    Председатель Комиссии Общественной палаты по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности, первый заместитель председателя Координационного совета при ОП по национальным проектам и народосбережению Борис Алешин предложил обратить особое внимание на системы управления проектами. На его взгляд, та же сфера твердых бытовых отходов требует не высокого уровня технологий, а нормальной организации.

    «Система не просто требует коррекции – совершенно очевидно, что в том виде, в каком она существует сейчас, она работать не будет. Даже стыдно обсуждать такие вещи: их можно сделать в два счета, но это нужно организовать. Предлагаю Общественной палате взять больше таких задач в качестве экологического оператора», – заявил он.


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