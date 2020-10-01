Мишустин призвал министров избегать двусмысленности в высказываниях

Глава правительства Михаил Мишустин призвал министров внимательно относиться к публичным высказываниям и избегать двусмысленности, так как это может влиять на котировки компаний.

«Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что в условиях непростой экономической ситуации все члены правительства должны внимательно относиться к своим публичным высказываниям. На каждом из нас – серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами», – цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, двусмысленность в словах может повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике.

Мишустин заявил, что на развитие первичного звена здравоохранения за пять лет будет выделено около 500 млрд рублей.

«За пять лет на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей, из них на следующий год в федеральном бюджете предусмотрено 90 млрд рублей», – сказал он.

Также премьер добавил, что в нынешних условиях приоритетом работы чиновников остается исполнение социальных обязательств, передает РИА «Новости».

«Даже в нынешних непростых условиях приоритетом остается исполнение социальных обязательств перед гражданами и восстановление российской экономики. Каждый рубль должен идти на улучшение жизни людей, решение тех задач, которые стоят перед нашей страной и которые обозначены президентом», – сказал Мишустин.

Ранее премьер заявил, что российской экономике во время коронавируса, санкций и низких цен на нефть удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, весь комплекс мер по борьбе с COVID себя оправдал.

В Кремле заявили о минимизации негативных последствий в экономике на фоне COVID.