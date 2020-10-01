Режим ЧС ввели в Воронежской области

Власти Воронежской области вводят режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Ради ускорения возмещения ущерба пострадавшим – для оперативного выделения денег из бюджета – губернатор Александр Гусев вводит режим ЧС на территории региона», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что возгорание на линиях электропередачи (ЛЭП) рассматривается в качестве причины возникновения двух крупных лесных пожаров общей площадью более 150 га в Воронежской области. «Давыдовское лесничество: по предварительным данным, вероятная причина пожара – от ЛЭП. При шквальном ветре пожар перекинулся в лесной массив, в настоящее время действует крупный лесной пожар на площади 50 га. В Павловском лесничестве, Русско-Буйловском участковом лесничестве действует крупный лесной пожар площадью 100 га. Вероятная причина пожара – от линии электропередачи», – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В Павловском лесничестве находится село Николаевка, в котором из-за лесного пожара уничтожено огнем 51 строение, в том числе 21 жилой дом, свыше 33 человек остались без крыши над головой. Также были эвакуированы 33 человека персонала санатория «Жемчужина Дона», здание которого пожарные смогли спасти от огня.

По данным пресс-службы правительства региона, вечером в среду лесные пожары возникли в четырех лесничествах – Воронежском, Россошанском, Давыдовском и Павловском.

«В Ольховатском участковом лесничестве Россошанского лесничества загорелся колхозный лес в карьере по добыче песка под деревней Шапошникова, где в настоящее время пожар локализован на площади 2,4 га, угрозы населенным пунктам нет, <...> на ферме горят силосные ямы и стога сена. Еще в Борском участковом лесничестве Воронежского лесничества пожар локализован на площади 6 га, угрозы населенным пунктам также нет», – говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник сообщалось, что в Новоусманском районе Воронежской области зафиксирован ландшафтный пожар на площади около 30 га. Вместе с новыми очагами общая площадь возгораний достигла 95 га.