Лукашенко заверил в желании отстаивать независимость Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привержен независимости страны.

«Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях (и даже очень официальных, в новогоднем поздравлении) я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее. И не просто привержен – давайте без лишней скромности», – сказал белорусский лидер, передает «БелТА».

Он напомнил, что белорусскому народу никогда до последнего времени не выпадала возможность построить собственное государство без крови.

«Мы не имеем права не воспользоваться этой уникальной возможностью. И мы будем, как это было всегда, спотыкаться о собственное нытье, разглагольствования и пожелания. А потом будем объяснять оставшемуся на этой земле народу, почему у нас не получилось. Это государство мы действительно строим, создав прочную основу. И давайте без пафоса: мы строим не только для себя – для самого ценного и дорогого, что у нас у каждого есть, – своих детей», – подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что ему «повезло быть первым президентом» страны и сыграть главную роль в его строительстве.

Глава государства пояснил, что не оправдывается, и не боится никого, просто хочет предупредить об остром периоде в жизни республики.

«Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг – мы потеряем все. Надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет здрадзiць (предать – прим. ВЗГЛЯД) и сдать Белоруссию. Может, кто-то и хочет... Но не первый президент, который эту страну строил», – заключил Лукашенко.

Ранее в четверг белорусский лидер заявил, что Москва якобы пытается продать Минску нефть по цене выше рыночной.