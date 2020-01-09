Появилось видео с места обстрела американской базы в Ираке

В Сети появилось видео последствий ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака.

Кадры опубликованы в Instagram. На видео запечатлены разрушенные здания, на территории разбросано множество осколков.

Напомним, в среду ночью в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

В четверг постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение Вашингтона о переговорах невозможно принять, так как американская сторона вводит санкции против Тегерана. При этом Тегеран заявлял, что завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани.