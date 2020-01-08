В Совфеде заявили о шансе Ирана и США увести ситуацию в политическую плоскость

На данном этапе у Ирана и США появился шанс прекратить взаимное насилие и увести ситуацию в политическую плоскость, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Что ж, иранский ракетный обстрел двух американских баз в Ираке оказался не менее филигранным, чем точечный удар по кортежу генерала Сулеймани в Багдаде. 11-12 ракет из пятнадцати «достигли цели», а жертв и разрушений вроде нет. Даже Трамп считает, что «все хорошо». Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: «тем самым пропорциональный ответ завершен», – написал он в Facebook.

«Появился шанс разорвать на этом этапе замкнутый круг взаимного насилия и увести ситуацию в политическую плоскость. Этот шанс нельзя упустить. Какие бы планы мести ни вынашивали в своих головах американские и иранские радикалы», – добавил Косачев.

Напомним, в среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Сообщалось, что в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака уничтожено несколько американских самолетов.