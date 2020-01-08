Выяснилось гражданство большинства пассажиров упавшего в Тегеране самолета

Большая часть пассажиров разбившегося в Тегеране украинского самолета были гражданами Ирана, сообщил глава управления ЧС страны.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна. Посольство России в Иране выясняет, были ли на борту украинского самолета российские граждане. Гибель всех пассажиров и экипажа подтвердил МИД Украины. По данным аэропорта Тегерана погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.