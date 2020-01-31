В Германии назвали сроки запуска «Северного потока – 2»

Берлин ожидает, что запуск газопровода «Северный поток – 2» состоится не позднее первого квартала 2021 года, заявил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.

«По итогам моих разговоров с (председателем правления Газпрома Алексеем) Миллером могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года», – сказал посол, передает ТАСС.

Между тем, австрийская компания OMV (партнер Газпрома по проекту «Северный поток – 2») заявила, что считает недостаточными действия европейских стран по поддержке строительства газопровода.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны.

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