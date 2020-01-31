Нефть подорожала на решении ВОЗ по коронавирусу

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут на фоне некоторого спада тревожности в связи со вспышкой нового коронавируса.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent подорожала на 1,16 доллара – до 59,45 доллара за баррель. Стоимость мартовского фьючерса на WTI выросла на 1,08 доллара – до 53,22 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

В январе Brent подешевела примерно на 10%, WTI – на 13%. За последние две недели цены упали почти на 9% на опасениях, что распространение новой инфекции в Китае вызовет спад спроса на энергоносители. Вспышка пневмонии, которую вызывает новый коронавирус, уже привела к ограничению авиаперелетов.

В пятницу нефть подорожала, поскольку инвесторов успокоили заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая объявила ЧС мирового масштаба, но не увидела оснований для ограничений на международные поездки и торговлю.

На утро 31 января, в Китае зарегистрировано 9 тыс. 692 случаев заражения коронавирусом, умерли 213 заболевших, выздоровел 171. Еще 98 случаев заражения зафиксированы в 18 других странах, в том числе Франции, Италии, Индии, США и Канаде.

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