Курс евро превысил психологическую отметку

Курс евро впервые с 16 декабря поднялся выше 70 рублей.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

В четверг сообщалось, что курс доллара расчетами «завтра» утром в четверга вырос на 43 копейки – до 62,97 рубля, курс евро поднялся на 45 копеек, составив 69,32.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent утром опускался до 58,16 доллара за баррель.