У пассажирки севшего в Домодедово рейса не нашли бомбу

У женщины, которая летела рейсом Симферополь – Москва и заявила о наличии у нее взрывного устройства, не нашли бомбу, сообщила пресс-секретарь группы компаний S7 Надежда Хаитова.

«Информация о наличии взрывного устройства у пассажирки рейса S7 2008 Симферополь – Москва не подтвердилась. Все пассажиры вышли из самолета и повторно проходят контроль безопасности в терминале аэропорта. С пассажиркой, заявившей о наличии взрывного устройства, работают сотрудники спецслужб, идет дополнительный досмотр самолета», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ранее сообщалось, что Airbus A321 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Домодедово из-за угрозы теракта. Позже полицейские задержали женщину, которая заявила о наличии у нее взрывного устройства. Она была в состоянии алкогольного опьянения.